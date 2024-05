Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie Zweden zegt niets over camerabeelden in onderzoek Klein

De politie in Zweden wil niet ingaan op de vraag of zij camerabeelden heeft gekregen van het incident waarbij de Nederlandse zanger Joost Klein donderdagavond betrokken was. Dat laat een woordvoerder zondag weten. „Die vraag maakt deel uit van het onderzoek”, aldus een woordvoerder.

Klein werd zaterdag gediskwalificeerd voor het Eurovisie Songfestival omdat hij een cameravrouw van het songfestival zou hebben bedreigd. Volgens AVROTROS maakte Klein een „dreigende beweging naar de camera” nadat hij meerdere malen had gevraagd of ze wilden stoppen met filmen. EBU, die het songfestival organiseert, besloot Klein vanwege de aanklacht van de vrouw uit te sluiten van deelname.

De politie in Zweden heeft het onderzoek inhoudelijk afgerond en draagt het dossier op korte termijn over aan het Openbaar Ministerie, aldus de politie op zondagochtend. Daar moet dan worden besloten of er verder actie wordt ondernomen tegen Klein. Dit kan nog weken duren, aldus de politie en het OM. De politie meldt dat Klein ondertussen Zweden gewoon mag verlaten. „Hij wordt op geen enkele manier belemmerd in zijn bewegingen”, stelt een zegsman.

AVROTROS en de NPO hebben protest aangetekend tegen de diskwalificatie. De cameravrouw wilde niet met Klein in gesprek. Volgens EBU heeft de cameravrouw een andere visie op wat er gebeurd is, maar de organisatie heeft vooralsnog geen details gedeeld over die visie.

Het is niet duidelijk of Klein nog in Zweden is.

