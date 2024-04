Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je gooit beter geen banaan in je smoothie (en dit is waarom)

Bananen zijn gezond, daar hoeven we niet al te moeilijk over te doen. Maar kennelijk gaat de gele vrucht niet zozeer altijd samen met ander fruit. Want de banaan ‘steelt’ de krachten van ander fruit. Zo kun je bananen bijvoorbeeld in een smoothie beter niet combineren met appels, peren, aardbeien en bessen.

In Nederland eten we samen zo’n 720 miljoen (!) bananen per jaar – gemiddeld 42 per persoon. Die eten we zo lekker uit de schil, gooien we door de havermout of yoghurt of in een smoothie. Maar eigenlijk kunnen we dat laatste beter niet doen. Wist je overigens dat je op deze manier een banaan het beste bewaart?

Onderzoek naar flavonoïden fruit

Voedingswetenschappers van de Amerikaanse University of California ontdekten dat de banaan liever solo functioneert, dan in groepsverband. Hoe dat zit? Het wetenschappelijke Quest legt het verder uit. Fruit bevat namelijk flavonoïden, oftewel antioxidanten die een positieve invloed hebben op ons hart en onze bloedvaten. Wist je dat hart- en vaatziekten wereldwijd doodsoorzaak nummer één zijn, bij zowel mannen als vrouwen? Niet onbelangrijk dus om de boel gezond te houden.

Voor hun onderzoek gaven de wetenschappers de deelnemers een supplement met flavonoïden of een smoothie. Bij zowel het supplement als de smoothie was door de flavonoïden een duidelijk verschil in het aantal antioxidanten in het bloed te zien.

Banaan niet in de smoothie

Dat verschil was niet te zien als de proefpersonen een smoothie met banaan hadden gedronken. Zij hadden 84 procent minder flavonoïden in hun bloed. Een bepaald enzym dat in de gele vrucht zit, zorgt er namelijk voor dat de flavonoïden niet goed worden opgenomen.

Oftewel: eet lekker een banaantje, maar combineer deze niet met andere vruchten. Vooral op vruchten als appels, peren, aardbeien en bessen, hebben ze niet zo’n gunstig effect.

Ondanks dat is een banaan nog steeds een ‘superfood’. De gele vrucht is rijk aan vezels, vitamine B6, magnesium, vitamine C, en kalium.

