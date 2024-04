Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is castorolie en waar is het goed voor?

Castorolie wordt ook wel ‘wonderolie’ genoemd. Of het nou echt zo’n wonder is, weten we niet, want het blijft ‘gewoon’ olie. Maar dat neemt niet weg dat het bepaalde voordelen heeft. Wat is het precies en wat zijn de effecten?

Castorolie

Naast ‘wonderolie’ staat castorolie ook bekend als riciniusolie. Dat komt omdat het van de bonen van de wonderboom komt, de Latijnse naam daarvoor is Rinicus Communis. De olie is geheel plantaardig en wordt al duizenden jaren door mensen gebruikt. Zo zou het een medicinale werking hebben, om bijvoorbeeld ontstekingen te remmen en pijn te verlichten.

Tegenwoordig hebben we daar ibuprofen en paracetamol voor, dus drinken van de olie hoeft dus niet meer. Het kán wel, want het zou een laxerende werking hebben. Vraag wel even advies bij de apotheker voordat je dat doet, je wil er niet te veel van nemen.

Voordelen van castorolie

Castorolie wordt op dit moment vooral geroemd vanwege de werking op haar en wimpers. Het zou je wimpers sneller moeten laten groeien en sterker maken, idem dito bij je haar. Dat komt omdat bepaalde stoffen in de olie het haar, de haarfollikel en de huid eromheen voeden en verzorgen. Gebruik echter niet te veel van de olie op je wimpers, je wil niet dat het in je ogen loopt. Gebruik je het in je haar en wil je niet met een vette kop op kantoor zitten, was het er dan goed uit.

Ook tippen mensen om castorolie toe te voegen aan je beauty routine en het een kwartiertje in te laten trekken op je gezicht. Het zou namelijk helpen tegen puistjes, omdat er ricinolzuur in zit. Daarnaast bevat het omega-3 en omega-6 vetzuren én vitamine E. Wel goed om te weten: het is en blijft een olie, dus de kans bestaat ook dat het je poriën juist verstopt. Elke huid is anders, dus spring er voorzichtig mee om.

