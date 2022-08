Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pas op voor teken: 10x manieren om een tekenbeet te voorkomen

Met een beetje zon trekken we er massaal op uit. Op de fiets, in het gras of onder een boom (want als de zon schijnt, vermijden we ‘m soms liever). Hup, naar buiten. Dit gaat in de zomer gepaard met comfortabele kleding in zo kort mogelijke lengtes. Ai… Kijk je wel uit voor teken? Want deze hardnekkige insecten kunnen heel wat schade aanrichten (lees: verlamming in het allerergste geval) als je hem niet op tijd weghaalt. Zo kun je een tekenbeet voorkomen.

Je van top tot teen bedekken in een graadje of dertig, is niet voor iedereen weggelegd. En nooit meer de natuur opzoeken, is ook geen optie. Maar de ziekte van Lyme oplopen al helemaal niet. Houd deze adviezen daarom goed in je achterhoofd als je eropuit trekt. Verschijnen er rode kringen op jouw huid of op die van je kind? De teek heeft toegeslagen.

Een tekenbeet voorkomen

Entomoloog en oprichter van Tickencounter.org Thomas Mather vertelt hoe je een tekenbeet voorkomt:

1. Houd de teek op afstand

Insecticiden schijnen een positief effect te hebben op de vernietiging van teken. Permethrin is er één van. DEET daarentegen schijnt weer niet te helpen, vertelt Mather. Zo sneaken ze hier doorheen op zoek naar een plek zonder verdelgers.

2. Wees juist thuis op je hoede

Wandelen en kamperen behoren – in tegenstelling tot wat veel mensen denken – juist niet tot dé activiteiten waarbij je een tekenbeet oploopt, stelt Kirby Stafford III, entomoloog van The Connecticut Agricultural Experiment Station. Zo blijkt dat drie vierde van de beten wordt opgelopen rondom het huis. Tijdens het tuinieren of bij het spelen in de tuin.

3. Burn baby, burn!

De huid van een babyteek is nogal poreus, wat betekent dat ze snel veel vocht verliezen en dus niet kunnen overleven in warme omstandigheden. Niets geen schaduw. De zon in!

4. Vermijd koele plekken

Kinderen vinden het maar wat leuk om zich in een grote hoop met bladeren te storten. Alleen is het toch niet zo’n slim idee. Teken hopen zich op in vochtige, koele plekken. Een schommel in de zon is een goed alternatief. Wel goed insmeren, hè?

5. Check je hond

Teken willen ook nog weleens op avontuur gaan in de vacht van een hond. Check de vacht van je huisdier daarom extra goed als jullie in het bos zijn geweest.

6. Bedek jezelf

Wie zegt dat de broek-in-sokken-look nerdy is? Is zo hip als de neten, uhh teken, hoor! Oké, hip is niet echt het goede woord, maar het houdt de teek wel buiten boord. Als de zon nog niet op grillstand staat en jij plús aanhang er allemaal zo uitzien… Och, wat zou het.

7. Draag lichte kleding

Als in ‘lichte kleuren’. Een teek is zo groot als een chiazaad en valt op een lichte achtergrond dus meer op.

8. In de droger

Wow. Teken overleven een wasbeurt in de wasmachine. Maar: de droger daarentegen, droogt ze uit, waardoor de overlevingskans nihil is. Mocht je een teek hebben gespot op je kleding, dan is het verstandig om éérst de droger aan te zetten.

9. Spring onder de douche

Maar we zeiden toch net dat teken dol zijn op vochtige omstandigheden? Klopt. Toch hebben mensen die meteen een douche nemen na high risk activiteiten een lager risico op de ziekte van Lyme. Op naakte lijven kun je de teek beter zien en dus sneller alarm slaan.

10. Verwijder de teek

Mocht je toch gebeten zijn, dan is het noodzaak ‘m te verwijderen. Dit doe je met een tekentang, of breng even een bezoekje aan de huisarts. Zij halen hem er razendsnel uit en maken een aantekening van de beet in je dossier. Doe je het zelf, ontstaan er verdachte kringen en doemt er jeuk op? Ga dan onmiddellijk naar de dokter. Neem met dit soort dingen geen enkel risico!

Lezeres Femke kwam op de Facebook van Famme nog met een goede aanvulling: ‘Let op: die rode kring hoeft niet altijd te verschijnen bij besmetting met Lyme! Onthoud dus altijd wanneer je bent gebeten door een teek (schrijf het in je agenda) en meld de huisarts dat je een tekenbeet hebt gehad, wanneer je griepachtige verschijnselen krijgt.’

Wist je dat…

Er 850 verschillende soorten teken zijn die zeker niet allemaal een bacteriële infectie overdragen na een beet? De meest bekende infectie is de ziekte van Lyme, die veroorzaakt wordt door de Borrelia Burgdorferi bacterie. De symptomen? Koorts, rillingen, jeuk en een grote rode kring om de beet. Antibiotica kan de ziekte voorkomen.

Bekijk hier hoe je een teek weghaalt