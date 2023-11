Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo vaak moet je je bed écht verschonen

Je bed verschonen: het is nogal een klusje. Alles afhalen, in de wasmachine gooien, het aan de waslijn ophangen en vervolgens weer alles opmaken. Leuk is anders, maar hoe vaak moet het nu echt?

Het antwoord zal je misschien verbazen…

Broedplaats voor bacteriën

Het is misschien geen verrassing, maar je bed is een broedplaats voor bacteriën. In bed verlies je onder andere zweet, dode huidcellen, resten van je make-up en haren. Wie wel eens eet in bed, heeft ook nog de kans dat er kleine (onzichtbare) beestjes in je bed leven. Als beddengoed te lang niet verschoond wordt, kan dit voor nare geuren en huidirritaties zorgen.

Maar wat is nu té lang? Wetenschappers zeggen dat je met een dag of veertien aan de veilige kant zit. De bacteriën in je bed groeien namelijk ongeveer twee weken lang. De piek ligt rond de veertien dagen.

In de zomer is het echter wel slimmer om vaker dan eens in de twee weken je beddengoed te wassen. Het is dan immers warmer, waardoor je ‘s nachts vaker zweet dan in de winter.

Niet direct je bed opmaken

VTWonen.be verzamelde zes tips om te voorkomen dat je bed een echte broedplaats voor bacteriën wordt. Zo is het als eerst belangrijk om je beddengoed ten minste een keer in de twee weken te wassen op 60 graden, het liefst met een mild wasmiddel op basis van natuurlijke ingrediënten. Dat voorkomt namelijk huidirritaties. Ook is het belangrijk om de wasmachine niet te vol te proppen als je je beddengoed gaat wassen, want anders vormen de lakens een prop en kunnen ze niet goed schoon worden.

Een andere tip is om ‘s ochtends je bed even te laten luchten. Ja, het staat misschien mooier als alles direct weer is opgemaakt na het opstaan, maar het is niet het meest fris. Ook is het aan te raden om ‘s avonds voor het slapen gaan te douchen, zodat je al schoon je bed in gaat.

