Zó schadelijk is ultrabewerkt supermarktvoedsel voor je gezondheid

Dat ultrabewerkt voedsel, wat bijvoorbeeld in supermarkten en tankstations in de schappen ligt, niet goed is voor je gezondheid, is niets nieuws. Uit onderzoek blijkt nu dat het zelfs nog schadelijker is dan gedacht. Het wordt gelinkt aan 32 risico’s voor de gezondheid.

Uit een eerdere steekproef bleek dat 70 procent van de producten in de supermarkt sterk bewerkt is. Onder sterk bewerkt voedsel vallen etenswaren die bewerkt zijn met extra vet, zout of suiker. Denk aan ontbijtgranen, eiwitrepen, koolzuurhoudende dranken, kant-en-klaarmaaltijden en fastfood.

Ultrabewerkt voedsel heeft schadelijke gevolgen voor gezondheid

The Guardian schrijft dat ultrabewerkt voedsel rechtstreeks verband met 32 schadelijke gevolgen voor de gezondheid houdt, waaronder een hoger risico op hartziekten, kanker, diabetes type 2, een slechte geestelijke gezondheid en een vroegtijdige dood.

Volgens het onderzoek geeft sterk bewerkt eten ongeveer 50 procent meer risico op sterfte door hart-en vaatziekten, 48 tot 53 procent meer risico op angst en veel voorkomende psychische stoornissen, en 12 procent meer risico op diabetes type 2.

We eten steeds meer ultrabewerkt voedsel

Wereldwijd consumeren we steeds meer ultrabewerkt voedsel. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten bestaat nu meer dan de helft van het gemiddelde dieet hieruit. Onder bepaalde groepen, zoals mensen die jonger of armer zijn of uit achtergestelde gebieden komen, komt zelfs een dieet met 80 procent sterk bewerkt voedsel voor.

Ultrabewerkte voedingsmiddelen ondergaan meerdere industriële processen en bevatten vaak kleurstoffen, emulgatoren, smaakstoffen en andere toevoegingen. Deze producten bevatten doorgaans ook veel toegevoegde suikers, vetten en/of zout, maar weinig vitamines en vezels.

De conclusies komen uit het grootste onderzoek tot nu toe, waar bijna 10 miljoen mensen bij betrokken waren. De onderzoekers houden wel een kleine slag om de arm, omdat ze niet met zekerheid kunnen vaststellen dat het sterk bewerkte voedsel daadwerkelijk de ziekte veroorzaakte. Andere niet gemeten factoren kunnen namelijk ook een rol spelen. Experts die niet bij het onderzoek betrokken waren zetten daarom vraagtekens bij de bevindingen.

