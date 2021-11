Sportscholen om eerder dicht? Dan maar sporten onder werktijd: ‘Minder waarde hechten aan 9 tot 5-mentaliteit’

Met de nieuwe coronamaatregelen kunnen we tot uiterlijk vijf uur ‘s middags sporten. En dat terwijl sporten zo belangrijk is voor ons immuunsysteem. Een oplossing? Sporten onder werktijd.

Hoogleraar Erik Scherder pleit op NOS voor een versoepeling in de arbeidswet. Die zou het makkelijker moeten maken om tussen de bedrijven door even in beweging te komen. „Maar het was me veel waard geweest als het kabinet niet alleen had verteld wat niet mag, maar ook wat wél mag.” Kinderen onder schooltijd uit de schoolbanken halen, maar ook werkgevers stimuleren om werknemers de ruimte te geven om te sporten.

Sporten onder werktijd mag normaler

„Eigenlijk is het sowieso gek dat het nog niet normaal is om onder werktijd te sporten”, zegt vitaliteitscoach Shareen Richardson. „De wereld verandert zo hard, het is gek dat we nog steeds aan de 9 tot 5-mentaliteit hangen.” Als je wil dat iemand autonoom werkt – werken op tijden die voor diegene fijn zijn – is het gek dat je niet onder werktijd mag sporten, zegt de coach. „Helemaal als je bedenkt dat veel werkgevers van je vragen dat je 12 tot 15 uur per dag bereikbaar bent. Dan kun je dus nooit rustig naar de sportschool.”

We zouden ons privéleven en werkleven veel meer om elkaar heen moeten bouwen, vindt de coach ook. Want juist midden op de dag sporten is volgens Richardson geen slecht idee. „Buiten heb je daglicht en de buitenlucht is sowieso goed voor je. Al is het een wandeling – die is gelukkig wel geaccepteerd – of fiets je naar de sportschool. Je bent even buiten.” Daarbij is de pauze die je neemt ook goed. „Sporten is een mooie manier om je hersenen even rust te geven. Je hoeft je niet te focussen op die ene opdracht.”

Blijer, energieker en gezonder

De voordelen van jezelf even lekker in beweging brengen? „Letterlijk alles! Beweging is in het algemeen goed. Sport is meer om je hart en spieren te verbeteren. Dat is overigens ook goed om de veroudering tegen te gaan.” Aan sporten, mits je niet te veel of te weinig sport, zitten wat Richardson betreft geen nadelen. „Je wordt lichamelijk sterker, je immuunsysteem wordt sterker en je maakt dopamine aan, waardoor je energieker en blijer wordt.”

Daarnaast kun je jezelf op meerdere manieren gezond houden. „Slaap wordt echt onderschat, dat is onwijs goed voor je immuunsysteem. Net als rust, écht rust ervaren. Bewegen is een mooie manier om die dingen ook te verbeteren, onbewust. Ik kan ze niet los van elkaar zien.”

En uiteraard is er dan nog eentje die we niet kunnen vergeten: voeding. „Ik pleit voor zo natuurlijk mogelijk eten en zo min mogelijk toegevoegde suikers.” Ook eiwitten zijn belangrijk. „Daarmee maak je je lijf sterker en herstel je sneller.” Zorg daarnaast dat je voldoende vocht drinkt. „Als je urine lichtgeel is, zit je goed. En drink geen alcohol. Ons brein vindt alcohol verschrikkelijk leuk, ons lichaam nooit.”