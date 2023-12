Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Te veel eten over tijdens de feestdagen? Dit is wat je er allemaal mee kan doen

Nu de feestdagen er weer aankomen, schuiven we massaal met zijn allen aan tafel om samen te eten van een traditionele gourmetavond of een chique vijfgangendiner. De restjes verdwijnen in de vuilnisbak en bij elkaar is dat een hele hoop, zonde! Deze tips laten zien dat het óók anders kan.

Je restjes eten zijn ook makkelijk te upgraden tot een nieuw gerecht: niet alleen lekker, maar ook nog eens duurzaam!

Dit kan je doen met de restjes van je kerstdiner

Too Good To Go, een bedrijf dat mensen inspireert om voedselverspilling tegen te gaan, deelt tips en recepten om te genieten van ál het eten tijdens de feestdagen. Dus ook van de restjes die je eigenlijk weg wilde gooien.

Zelfgemaakte sauzen

Terwijl je de laatste paar lepels van je overgebleven champignonsaus of zelfgemaakte tomatensaus geneigd bent weg te gooien, kan je ze ook gewoon invriezen. Kleine porties kan je zelfs in een ijsblokjesvorm invriezen. Warm ze au bain-marie op of ontdooi ze rechtstreeks in de pan. Easy!

Gekookte groenten

Een restje gekookte sperziebonen, broccoli of wortelen: met een geklutst ei en wat kruiden, verwerk je dit eenvoudig tot een veggie omelet. Nog wat kaas over? Door het te smelten en er kaasfondue van te maken, kan je je groenten er lekker indopen.

Brood

Gooi je oude brood in stukjes in een blender en maak er zo paneermeel van. Zo gebeurd! Paneermeel kun je gebruiken om er bijvoorbeeld dumplings, hartige taart of gehaktbrood van te maken. Op een donkere plek en droog en luchtdicht verpakt, blijft je paneermeel twee tot drie maanden goed.

Rauwe groenten

Sla en soep, waarschijnlijk gaat er bij deze combi geen belletje bij je rinkelen. Toch kan je van sla een lekker soepje maken! Daarvoor hoeft je sla niet eens zo vers te zijn, als het al een paar dagen in je koelkast ligt, is dat ook geen probleem.

En dat is ook nog eens heel simpel: een klontje boter in de pan, een uitje erbij,en de sla een paar minuten mee laten fruiten. Even laten pruttelen met een blokje bouillon en daarna mixen met de staafmixer: voeg wat kruiden toe voor de smaak en voila!

Bijgerechten: aardappelen, rijst en pasta

Aardappelen zijn een perfect bindmiddel voor je soep. Door ze met je overgebleven groenten te blenden, heb je er dan ook zo een nieuw gerecht van gemaakt. Of denk aan aardappelkoekjes.

Gekoelde rijst geeft minder vocht af wanneer je het bakt en dat kan daardoor extra lekker smaken als je er nasi van maakt. Als je je restje rijst dus een nachtje in de koelkast bewaard, is dat helemaal niet erg.

Restje pasta over? Maak er Frittata di pasta van, ook wel een pasta omelet. Doe je pasta in een pan en bedek de bodem goed door het aan te drukken, giet er een mengsel van eieren, Parmezaanse kaas en kruiden overheen. Laat het stollen op het vuur en daarna nog even in de oven op een aantal minuten zodat de bovenkant goed gaart. Eet smakelijk!

Voorkomen is beter dan genezen!

Herinner je je dat ene potje kruiden nog dat je vorig jaar gebruikt had en daarna nooit meer? Kies daarom voor recepten met ingrediënten die je dagelijks of vaker gebruikt. Ook ligt er in je voorraadkast misschien nog eten dat je kan gebruiken voor je kerstdiner, dat scheelt weer met boodschappen doen.

Als er toch nog eten overblijft van je heerlijke diner, kan je het de gasten mee naar huis geven. Zo kunnen ze er ook nog een extra keertje van genieten!

En als je écht duurzaam de feestdagen in wilt gaan, kan je ook eten redden via de Too Good To Go-app en bij je thuis laten bezorgen: haal bijvoorbeeld een verrassingspakket op bij je lievelingsrestaurant, winkel of café. In december zijn er ook Magic Pakketten waarin overgebleven kerstproducten zitten die nog goed te eten zijn.

