Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schaatser Roest wint ook derde 5000 meter in wereldbeker

Patrick Roest heeft ook de derde wedstrijd op de 5000 meter in de wereldbeker op zijn naam geschreven. De 28-jarige Lekkerkerker reed in het Poolse Tomaszów Mazowiecki 6.18,01 en was daarmee veel sneller dan alle concurrenten. De Noor Hallgeir Engebråten werd met 6.23,84 tweede en Davide Ghiotto uit Italië eindigde met 6.24,66 als derde.

Ghiotto, een week eerder nog veruit de beste op de 10 kilometer in Stavanger, nam in het eerste deel van de rit afstand van Roest. De regerend wereldkampioen op de 5000 meter, die op de 10 kilometer na een inzinking slechts als achtste was geëindigd, hield zelfs even in en liet de Italiaan voor zich kruisen. Roest versnelde halverwege de race echter en dook weer in de rondjes van 29 seconden. Hij liet Ghiotto ver achter. Die moest zijn snelle start bekopen en eindigde ook nog achter Engebråten.

Marwin Talsma zette eerder 6.28,75 neer en werd daarmee negende. Talsma riskeerde een diskwalificatie met een moeizame kruising met Riku Tsuchiya uit Japan, maar de tijd staat nog in de uitslag.

ANP

Vorige Volgende

Reacties