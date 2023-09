Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Psycholoog Thijs Launspach: ‘Praten over stress helpt’

Een kwart van de jonge werknemers heeft last van burnout-klachten, blijkt uit de meest recente cijfers van TNO en het CBS. En ondanks dalende verzuimcijfers, stijgt het langdurig ziekteverzuim door stressgerelateerde klachten. Maar hoort (werk)stress er niet gewoon bij? We vragen het psycholoog Thijs Launspach.

Een eerste geruststelling, mocht je last hebben van werkstress, of stressklachten in het algemeen; je bent niet alleen. Groeiende prestatiedruk, toenemende sociale druk en onzekerheden over bijvoorbeeld je baan vormen voor veel jonge werknemers de oorzaak van stress.

Stress hoort er gewoon bij, toch?

Veel mensen denken dat stress volledig uit het leven moet worden verbannen. Toch kun je dat streven beter laten varen, legt psycholoog Thijs Launspach (35) uit. Launspach schreef verschillende boeken over stress en mentale gezondheid, heeft een eigen podcast en deelt wekelijks zijn inzichten in de krant.

„De waarheid omtrent stress is: het hoort een beetje bij je werk en bij het leven, want werk is zeker niet het enige waar je stress van krijgt”, vertelt Launspach. Daarom wordt er steeds vaker gesproken over een imagoprobleem, als het om stress gaat. „We kijken vaak naar de negatieve kanten van stress, maar stress is ook prestatieverhogend.” Een gezonde dosis stress is van tijd tot tijd dus geen probleem.

Een (on)gezonde balans

Toch kan stress op den duur wel degelijk een probleem vormen, als je niet voldoende herstelt. Herstellen doe je grotendeels buiten je werk, maar ook tijdens het werk kun je hersteltijd inbouwen, legt Launspach uit. Je eetpatroon, slaappatroon, rustmomenten; er zijn allerlei factoren die een rol spelen in de balans tussen stress en herstel.

Tijdens je werk kun je dus al in actie komen om voldoende te herstellen. „Genoeg pauzes nemen is belangrijk”, stelt Launspach. Heb je een paar minuten over? Probeer te voorkomen dat je op die momenten juist dat ene telefoontje pleegt, of die belangrijke mail beantwoordt. „Gebruik lege momenten om een stukje te gaan wandelen, naar buiten te staren, of iets anders saais te doen. Juist dat is heel goed voor je brein.”

Tips om je te concentreren De helft van de werkenden is nooit langer dan een half uur geconcentreerd aan het werk. Iedere 4 minuten zijn we afgeleid. Drie belangrijke concentratietips: Zoek een stilteruimte op

Zet je notificaties uit

Focus op één taak

Herken stress en kom in actie

Om te zorgen dat je genoeg herstelt, is het van belang stressklachten te herkennen. „Niet iedereen ervaart stress op dezelfde manier, maar zodra je echt klachten ervaart, wordt stress ongezond”, legt Launspach uit. Klachten lopen per persoon uiteen, maar ervaar je hoofdpijn, ben je aan het piekeren, isoleer je jezelf of verandert je eet- en slaappatroon? Dat zijn signalen die je beter serieus kunt nemen.

Herken jij je eigen signalen en gaan de alarmbellen rinkelen? „Erover praten, wandelen in de natuur, je hoofd leeg schrijven, sporten of ademhalingstechnieken zijn allerlei manieren die goed werken tegen stress.” Eén gouden tip bestaat niet, maar met een aantal van deze technieken op zak, weet jij je stressniveau zo weer te verlagen.

Zo ga je in gesprek

In gesprek gaan werkt dus tegen stress. Maar wellicht ben jij helemaal niet zo’n prater. Dan kan het best lastig zijn een gesprek aan te knopen, zeker als je al stress ervaart.

„Zoek iemand die je vertrouwt met wie je het gesprek aan kunt gaan en zorg voor een prettige omgeving. Daarnaast helpt het voor veel mensen om in gesprek te gaan op het moment dat je eigenlijk iets anders doet.” Denk aan een gesprek in de auto, of tijdens een wandeling. „Dat werkt vaak beter dan aan tafel zitten, elkaar in de ogen kijken en dan een moeilijk gesprek voeren.”

Zoek iemand die je vertrouwt om het gesprek mee aan te gaan.

Heb jij zelf last van stressklachten en ben je op zoek naar hulp? Je leest er meer over via heyhetisoke.nl, een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reacties