Als je moet, maar het niet lukt: tips om je stoelgang op weg te helpen

Poepen moeten we allemaal, daar hoeven we eigenlijk niet moeilijk over te doen. Eigenlijk… want soms dóen we er wel moeilijk over. De stoelgang is geen populair gespreksonderwerp, alleen helemaal niet als je – bijvoorbeeld op vreemde plekken – ‘niet kunt’.

Bij Metro zijn we, om maar even in stoelgang-jargon te blijven, geen schijters. Daarom voor iedereen die regelmatig een fraaie vorm in de wc-pot wil deponeren, maar vaak niet zo goed kan… tips om je stoelgang een beetje op weg te helpen.

Heb je poepangst? Je staat echt niet alleen

Metro schreef het vorig najaar echt: 41 procent van de Nederlanders heeft poepangst. Anders vertaald: de stoelgang buiten de deur, weg van je eigen wc, dat lukt deze mensen niet of amper. Het resultaat kwam na een onderzoek over poepproblemen.

Poepdokter Nienke Gottenbos zei toen: „Het is een soort oerverschijnsel. We zijn bang om uit de groep verstoten te worden als we iets doen wat niet de sociale norm is. Poepen valt daar ook onder, ook al doet iedereen het.”

Tips voor een snellere stoelgang

Het ‘niet kunnen’ is, als je het percentage leest, dus helemaal niet raar. Toch zullen veel mensen het wel als naar ervaren en liever overal en nergens, zonder dat het zweet je uitbreekt, op de toiletbril kunnen neerploffen om de boel lekker te laten gaan.

Daarom, Metro helpt je nu eenmaal graag op weg: enkele tips om de stoelgang te bevorderen. En nee, de krant lezen en op je smartphone turen horen daar niet bij (al neem je zo wel rustig de tijd, wat zeker geen slecht idee is).

Drink koffie

Geen tip van poep- of gezondheidsdeskundigen, maar een bakkie leut wil voor de stoelgang nog weleens helpen. Zeker ‘s morgens vroeg. Koffie heeft daadwerkelijk effect op je darmactiviteit. Metro legde eerder dit jaar uit hoe de combinatie koffie / grote boodschap zit.

Vezelrijk en veelzijdig

Eten – vooral wát – heeft grote invloed op je spijsvertering en stoelgang. Vezelrijk voedsel bijvoorbeeld zorgt ervoor dat de ontlasting meer vocht vasthoudt en stimuleert de werking van de darmen.

Om alle benodigde voedingstoffen binnen te krijgen, is het belangrijk om variatie in je eetpatroon aan te brengen. Eet dus niet elke dag aardappelen met boontjes, al zullen weinigen dat doen. Flans als afwisseling dus een lekkere pasta of rijstschotel in elkaar. En oh ja, ook qua eten: ontbijt iedere dag. Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Het brengt namelijk je spijsvertering weer op gang.

Drinken, drinken, drinken

Elke dag 1,5 tot 2 liter drinken helpt om verstopping van de darmen tegen te gaan. Onder meer water en thee zijn goede keuzes. Koffie ook natuurlijk, zie het eerste punt. Terug naar de vezels: die binden vocht. Zonder genoeg drinken, kunnen ze hun werk niet doen.

Bewegen is altijd goed

Veel bewegen is belangrijk voor een goede werking van je darmen. Je darmen worden als het ware ‘gemasseerd’ en raken goed doorbloed. Het advies is om per dag minstens 30 minuten intensief te bewegen (daar is trouwens discussie over, of dat nou een feit of een fabel is).

Eet op regelmatige tijden

Regelmatig eten stimuleert het eveneens regelmatig in beweging komen van de darmen. Onder regelmatig eten vallen in ieder geval het eerder genoemde ontbijt, elke dag lunch en avondeten. Natuurlijk zal dat niet altijd op precies hetzelfde tijdstip lukken, maar het is in ieder geval aan te bevelen om geen van deze maaltijden over te slaan.

Gá als je moet

Poepangst of niet: het is ‘gewoon’ goed, als je hersenen een seintje geven dat je richting de poepdoos moet, dat je ook gáát. We kunnen er niets anders van maken. Door je toiletbezoek uit te stellen, blijft je ontlasting langer dan noodzakelijk in je dikke darm. Je dikke darm kan dan meer vocht uit de ontlasting onttrekken en daardoor kun je last krijgen van harde keutels.

Roken en de stoelgang

Als laatste een bijzondere tip: stop met roken. Volgens gezondheidsinstanties zorgt roken voor irritaties aan je spijsverteringskanaal. Veel rokers zullen juist zeggen dat een eerste peuk ‘s morgens de stoelgang bevordert (niet dat roken daarom een goed idee is natuurlijk, zeggen we er misschien wel ten overvloede bij). En een kop koffie met een eerste rokertje? Rennen!

