Feit of fabel over sport: 30 minuten per dag bewegen is genoeg voor een gezonde leefstijl

Het internet staat vol zin en onzin, ook over sport. In deze rubriek zoeken we uit hoe het precies zit. Is het een feit, of een fabel? We gaan in gesprek met verschillende experts op het gebied van bewegen en sport. Met vandaag: is 30 minuten per dag bewegen genoeg voor een gezonde leefstijl?

Dagelijks een half uurtje wandelen, is dat genoeg om te werken aan een gezonde levensstijl? Metro vroeg het aan Maureen Ros, bewegingswetenschapper en specialist Fit en Gezond bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.

30 minuten per dag bewegen

„Volgens de Nederlandse beweegrichtlijnen moeten volwassenen en ouderen per week minimaal 150 minuten lichaamsbeweging krijgen, verdeeld over meerdere dagen”, vertelt Ros. „Deze richtlijnen zijn opgesteld door de Gezondheidsraad. Ze geven een advies over het type lichaamsbeweging en de hoeveelheid die we daarvan nodig hebben voor een goede gezondheid.”

Het gaat volgens de specialist in dit geval om matig intensieve inspanning. „Dat is inspanning waarbij jouw hartslag iets omhoog gaat, maar waar je niet per se van gaat zweten of buiten adem raakt. Denk aan wandelen of fietsen. Daarnaast wordt aangeraden om minimaal twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten te doen.”

Minder zitten

Een ander advies van de beweegrichtlijnen: voorkom dat je te veel zit. Ros: „Neem bijvoorbeeld drie keer per dag een break tijdens je werkdag, en loop een rondje van 10 minuten. Loop elke dag een langere wandeling tijdens de lunch, of fiets een rondje voordat je begint met werken. Doe desnoods een aantal squats als je staat te wachten op het koffiezetapparaat. Zo zorg je er gedurende de hele dag voor dat je meer beweegt.”

Volgens haar is bewegen goed, maar meer bewegen nog beter. „Pas dat vooral zelf toe op de manier dat het in jouw leven past. Kies voor langer bewegen, vaker bewegen of intensiever bewegen en verwerk dat dagelijks in jouw leven. Uit onderzoek weten we dat langdurig zitten veel negatieve effecten heeft op jouw gezondheid, dus probeer dat te voorkomen.”

Gezondheidswinst

De meeste gezondheidswinst valt volgens Ros te behalen bij mensen die op dit moment nog helemaal niet bewegen. „Wanneer mensen die nu vooral stil zitten beginnen met een beetje bewegen, dan is dat fantastisch.” Die enorme gezondheidswinst is terug te zien in onderstaande curve.

Echter kan Ros zich ook voorstellen dat 150 minuten per week bewegen veel kan zijn voor iemand die nu totaal niet beweegt. „Daarom raden we aan om het bewegen met kleine momenten gedurende de hele dag behapbaar te maken.”

De gezondheidswinst blijft volgens haar stijgen als je meer beweegt, maar op een gegeven moment wordt de hoeveelheid extra gezondheidswinst steeds kleiner. Dubbel zoveel bewegen levert dus niet dubbel zoveel gezondheidswinst op, al draagt elke vorm van extra beweging wel bij aan een gezonde levensstijl.

Ook laat Ros nog weten dat een goede gezondheid niet volledig te koppelen valt aan de hoeveelheid beweging die je op een dag krijgt. Ook andere factoren als voeding, slaap, stress, roken en alcohol spelen een rol in je gezondheid. „Maar qua beweging kunnen we zeggen dat je als je aan deze richtlijnen voldoet, je op gebied van leefstijl voldoet aan gezond beweeggedrag.”

Conclusie

30 minuten per dag bewegen is genoeg voor een gezonde leefstijl. Oordeel: waar, mits je het combineert met twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten. Volgens de richtlijnen van de Gezondheidsraad is 150 minuten per week matig intensief bewegen voldoende voor een goede gezondheid. Verdeel deze minuten over de hele week, en je komt op ongeveer een half uur per dag.