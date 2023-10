Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer doorbraken in kankeronderzoek: ‘Nu is mijn vader er gelukkig nog’

De kans op het overleven van kanker is de afgelopen jaren flink gestegen. De reden: er is veel bereikt op het gebied van kankeronderzoek. De impact van de ziekte is ondertussen onverminderd groot. Alle reden voor Omroep MAX om een thema-uitzending over het onderwerp te maken.

De impact geldt enerzijds voor mensen die een dierbare aan de vaak slopende ziekte verliezen. Anderzijds is kanker iets waar steeds meer personen mee te maken krijgen. De kans op kanker is de afgelopen dertig jaar namelijk gestegen tot 47 procent voor vrouwen en 54 procent voor mannen, meldt KWF Kankerbestrijding.

Eén op de twee krijgt kanker

‘Veel meer Nederlanders krijgen kanker’, schreef Metro vorig jaar oktober tijdens de Borstkankermaand nog. In Nederland krijgt inmiddels één op de twee mensen in zijn of haar leven de diagnose kanker, is nu de stand van zaken. En hoewel het qua onderzoek goed gaat, vindt Omroep MAX dat een speciale uitzending geheel in het teken van KWF Kankerbestrijding moet staan. Vandaag is bekendgemaakt dat dat gaat gebeuren met Tijd voor MAX op donderdag 2 november.

Te gast in de uitzending is onder anderen KWF-ambassadeur en actrice/zangeres Marlijn Weerdenburg. Haar vader kreeg tot twee keer toe de diagnose kanker. Ze schreef voor hem een troostlied. Onderzoekers Marjolein van Egmond en Martijn Intven vertellen over grote doorbraken in het kankeronderzoek.

Impact van kanker

Directeur Carla van Gils over de missie van KWF: „De nieuwe cijfers laten zien dat kanker ons allemaal raakt. De impact van kanker is groot. Op patiënten, op families, op naasten. Op onze hele samenleving. Het is daarom extra belangrijk dat wij ons blijven inzetten voor het voorkomen van kanker, betere behandelmethodes en een betere kwaliteit van leven voor de kankerpatiënt.”

Zangeres en presentatrice Marlijn Weerdenburg weet dus hoe groot die impact is. „Ik heb van heel dichtbij meegemaakt wat kanker doet. Mijn vader is getroffen door de ziekte, maar dankzij het bevolkingsonderzoek is hij er gelukkig nog.” In Tijd voor MAX vertelt zij volgende week haar verhaal en treedt ze op.

👇 KWF Toen KWF in 1949 werd opgericht, hadden kankerpatiënten een somber vooruitzicht. Vijf jaar na de diagnose was nog maar 25 procent van hen in leven. Nu is dat aantal gestegen naar 67 procent.

Baanbrekend kankeronderzoek

Er is de afgelopen jaren veel bereikt op het gebied van kankeronderzoek. Immunoloog Marjolein van Egmond vertelt in de uitzending daarom over de baanbrekende ontwikkelingen rondom immunotherapie. Dit is een therapie waarbij je eigen lichaam de kankercellen aanvalt. Voor steeds meer patiënten blijkt het een effectieve behandeling.

Ook Pauline (43) zal haar verhaal doen. In 2017 wordt er een melanoom, een vorm van huidkanker, op haar voet gevonden. Vijf jaar later heeft ze uitzaaiingen op meerdere plekken in haar lichaam. „Toen ik dat nieuws kreeg… dan weet je het echt niet meer. De paniek die je dan voelt, kun je je niet voorstellen als je het niet zelf hebt meegemaakt”, aldus Pauline. Immunotherapie blijkt een optie voor haar. Al na twee behandelingen is de kanker niet meer te zien op de scans. Een jaar later durft Pauline, samen met haar gezin, weer voorzichtig vooruit te kijken.

Tijd voor MAX is op 2 november om 17.10 uur op NPO 1 te zien.

Reacties