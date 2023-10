Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Te veel boeren? Dit zegt het over jouw gezondheid

Een boer na een glas met prik of een stevige maaltijd, kan zeker geen kwaad. Maar te veel boeren kan ook op iets anders wijzen. Wanneer zegt overmatig boeren iets over jouw gezondheid?

Boeren op z’n tijd is normaal. Een boer is namelijk lucht dat omhoog komt borrelen vanuit je maag of slokdarm. Lucht die we volgens geneeskundige Lea Ann Chen inslikken tijdens het ademen of eten. „Als de lucht vervolgens weer naar boven komt, rekt de slokdarm op, vervolgens treedt er een reflex op waarmee de slokdarm weer ontspant en de lucht vrijkomt”, vertelde ze tegen Men’s Health.

Oorzaken van te veel boeren

Maar zoals dat bij veel zaken zo is, als het woordje ‘te’ ervoor staat, kan het zo zijn dat je lichaam je iets anders probeert te vertellen. Laat je te veel boeren? Dan kan dat met de volgende oorzaken te maken hebben.

1. Onderliggende aandoening

Onder meer de refluxziekte, bacteriële overgroei syndroom in de dunne darm, het Prikkelbare Darmsyndroom (PDS) en lactose intolerantie kunnen ervoor zorgen dat je veel boert. Maar deze aandoeningen gaan vaak gepaard met meerdere symptomen.

Ook brandend maagzuur, galstenen en maagzweren kunnen voor meer geboer zorgen. Maar deze laatste twee gaan wel vaak gepaard met meer klachten dan alleen boeren.

2. In combinatie met iets anders

Gastro-enteroloog Ketan Shah benadrukt dat het kan dat je veel boeren laat in een combinatie met iets anders. Als voorbeeld noemt ze hartproblemen, vermoeidheid en winden laten.

Met hartproblemen

Overmatig boeren en hartproblemen kunnen samengaan. Maar vaak gaat dit gepaard met meerdere klachten, zoals last van extreme vermoeidheid, pijn in de bovenbuik, kaak, nek, rug, tussen de schouderbladen en kortademigheid. Ook als je veel boeren laat en last hebt van hartkloppingen, is het volgens Shah raadzaam om een huisarts in te schakelen.

Met vermoeidheid

Overmatig boeren en vermoeidheid kunnen ook te maken hebben met stress en spanning. Bij stress slik je namelijk ongemerkt vaak meer lucht in. Daarnaast kan ook het tempo van eten en drinken van invloed zijn. Kauw goed en houd je mond gesloten. Klokkend drinken of gehaast eten, zorgt wederom voor meer lucht en dus meer geboer.

Met winden laten

Laat je meer boeren en winden? Dan kan een opstapeling van lucht in de maag hiervoor zorgen.

3. Allergieën of intoleranties

Mocht je veel boeren laten en regelmatig een opgezette buik hebben, dan kan het zo zijn dat wellicht allergisch, intolerant of de bovengenoemde bacteriële overgroei in de dunne darm hebt.

4. Leefstijl

„Roken, kauwgom kauwen, alcohol en koolzuurhoudende drankjes, kunnen je probleem al flink verergeren”, zegt Shah en ook de Maag- Lever- Darmstichting benadrukt dit. Eten in kleinere porties en minder snel eten en drinken, kan overmatig boeren temperen.

5. Bepaald eten en drinken

Volgens de Maag- Lever- Darmstichting veroorzaken sommige voedingsmiddelen meer geboer dan anderen. Koolzuurhoudende frisdranken, bier, ui, koolsoorten, prei, paprika, peulvruchten, knoflook, grote hoeveelheden (onrijp) fruit, grote hoeveelheden suiker en/of vet en scherpe kruiden of specerijen, stimuleren ons boergedrag.

Mocht je toch niet zeker zijn van je zaak? Neem dan contact op met de huisarts en leg jouw boerfrequenties een voor.

