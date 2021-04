Amerikaanse vrouw laat na 30 jaar haar nagels knippen

Dertig jaar je nagels niet knippen. Kun je het je voorstellen? De Amerikaanse Ayanna Williams deed het en ging voor een record. Met succes: in 2017 belandde ze in het Guinness Book of Records. Inmiddels vindt ze het mooi geweest.

Ze haalde bij sommigen ongetwijfeld het bloed onder de nagels vandaan, Ayanna Williams uit de Amerikaanse staat Texas. Haar nagels waren namelijk uitgegroeid tot slierten van 733 centimeter lang. Deze verzorgde ze overigens keurig: per keer waren drie tot vier potjes nagellak per keer nodig.

Vrouw laat na bijna 30 jaar haar nagels knippen

Vier jaar geleden belandde ze ermee in het Guinness Book of Records. Haar nagels waren toen 576 centimeter. Een manicure kostte haar dan zo twintig uur, meldt het recordboek.

De afgelopen jaren zijn ze verder gegroeid en dat maakte het dagelijkse leven steeds lastiger. Het afwassen of verschonen van haar bed ging bijna niet meer. En dus heeft Williams nu afscheid genomen van haar ‘levenswerk’. Het was begin jaren negentig, toen ze er voor het laatst de schaar in had gezet. Er was dan ook elektrisch gereedschap nodig om de nagels weg te zagen. Dat ging er zo aantoe:

Opgelucht

Hoewel het een „emotioneel afscheid” was, vertelt de Amerikaanse na afloop dat ze nu vooral opgelucht is. En blij, want het hebben van deze lengte was voor Williams een kinderdroom die uitkwam. Ze hield als kind al van nagellengte sparen en lakken.

Haar nagels zijn bewaard en worden nu tentoongesteld in een museum in Florida. De nagelfan heeft overigens al aangegeven dat ze haar nagels opnieuw wil laten groeien.

Langste ooit

Williams is niet de vrouw met de langste vingernagels ooit. Het record staat met 865 centimeter op naam van haar landgenoot Lee Redmand. Zij stopte in 1979 met knippen. Veertien jaar geleden moest zij afscheid nemen van haar nagels, omdat deze sneuvelden bij een auto-ongeluk.