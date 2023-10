Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Razendpopulaire senator Bernie Sanders schuift aan bij Arjen Lubach: ‘Denk dat een AI-president intelligenter is dan Donald Trump’

Hij is meerdere malen benoemd tot de populairste senator van de Verenigde Staten: Bernie Sanders. Gisteravond schoof hij bij De Avondshow met Arjen Lubach aan om te praten over zijn nieuwe boek en over Donald Trump.

Arjen Lubach heeft de afgelopen jaren meermaals een internationaal publiek bereikt met zijn satirische filmpjes. Zo bereikte een item over het Russische referendum in Oekraïne Amerika verschillende Europese landen en zelfs Rusland zelf. Ook een filmpje uit 2017 ging de wereld over, waarin Lubach voor America first, Netherlands second pleitte bij de toenmalige Amerikaanse president Trump.

Bernie Sanders bij Lubach

Maar dat de groten der aarde ook aan zijn studiotafel aanschoven, gebeurde eerder zelden. Gisteravond nam Bernie Sanders, de populairste en langstzittende senator van de VS en niet verbonden aan een politieke partij, plaats aan tafel. Sanders is op een (boek)tour door Europa over zijn nieuwe boek Het is oké om kwaad te zijn op het kapitalisme. Eerder deze week stond hij in een volle zaal in debatcentrum De Balie.

In zijn boek en bij Lubach stelt hij dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar toeneemt. „We leven wereldwijd in vreemde tijden. Terwijl miljoenen Amerikanen amper geld hebben voor voedsel, huur en gezondheidszorg, gaat het bijzonder goed met de mensen aan de top. In de VS en in veel andere landen is de inkomensongelijkheid groter dan ooit.”

Inkomensongelijkheid

Hij haalt het Amerikaanse voorbeeld aan dat de drie rijkste Amerikanen evenveel rijkdom bezitten als de onderste helft van de hele samenleving. „Terwijl 60 procent van de werknemers van loonstrook naar loonstrook leeft. Dat is een probleem dat aangepakt moet worden”, zegt Sanders.

Ook vindt hij dat de productiviteitsvoordelen die robots of kunstmatige intelligentie opleveren, eerlijk over de samenleving verdeeld moeten worden.

Als Lubach Sanders de vraag stelt wie hij liever in het Oval Office ziet zitten, Trump of een robot, is hij glashelder. „Ik denk dat een AI-president intelligenter is dan Donald Trump.”

