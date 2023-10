Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gasprijs stijgt tot hoogste niveau in vier maanden en dat komt hierdoor

De gasprijs in Europa is vandaag verder gestegen tot het hoogste niveau in vier maanden. Een dag eerder schoot de prijs van de brandstof al omhoog door de oorlog tussen Israƫl en de Palestijnse militante groepering Hamas.

Door de totale onrust in de regio werd het Amerikaanse energieconcern Chevron door de Israƫlische regering verzocht om de aardgasproductie op het zogeheten Tamar-platform, een belangrijk gasveld, stil te leggen.

Aanbodrisico gas door onrust

Op de Amsterdamse gasbeurs steeg de prijs voor leveringen in november met 3,6 procent tot 45,55 euro per megawattuur. Gisteren werd gas al 15 procent duurder. De oplopende spanningen in het Midden-Oosten vergrootten daarbij de aanbodrisico’s voorafgaand aan het winterstookseizoen op het noordelijk halfrond.

Volgens Egyptische overheidsfunctionarissen zijn de gasleveringen uit Israƫl naar Egypte met ongeveer 20 procent afgenomen na het sluiten van Chevrons Tamar-gasveld. Egypte was juist van plan om de export van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) naar Europa te hervatten na de zomerperiode, maar wacht volgens de overheidsfunctionarissen nu eerst de impact van de leveringsverstoringen in Israƫl af.

šŸ Tips om een torenhoge energierekening te voorkomen Wat kun je doen om een torenhoge energierekening te voorkomen? Equote geeft 5 praktische tips. Bespaar warm water: Dit kun je doen door minder lang en minder warm te douchen, maar ook door een waterbesparende douchekop te gebruiken. Verdeel de warmte in huis met verwarmingsventilatoren: In sommige woningen kan het lastig zijn om ruimtes goed te verwarmen. Verwarmingsventilatoren blazen de warme lucht de kamer in, waardoor de kamer sneller opwarmt. Deze werken het beste bij een lagere watertemperatuur en wanneer er geen meubels of gordijnen voor hangen. Maak efficiĆ«nter gebruik van de CV-ketel: Maak gebruik van de eco-stand van de CV-ketel of zet de standaard temperatuur lager. Zorg er ook voor om de CV-ketel jaarlijks te controleren om ervoor te zorgen dat hij op zijn best functioneert. Zet de thermostaat op 19 graden breng de luchtvochtigheid omlaag: Om niet teveel te stoken, hanteer dan 19 graden op de thermostaat. In oude huizen kan dit koud aanvoelen doordat de lucht vaak vochtig is. Gebruik daarom elektrische luchtontvochtigers of vochtvreters om de lucht in je huis droger te maken. Ventileren werkt ook wonderen. Isoleer je verwarmingsbuizen: Buisisolatie is een effectieve en makkelijke manier om je huis extra te isoleren. Door buisisolatie te plaatsen rondom je leidingen voorkom je warmteverlies omdat het de warmte vasthoudt en de leidingen beschermt tegen kou.

Gasprijs stijgt

Ondanks dat de Europese gasvoorraden voor de winter bijna volledig vol zitten en de industriƫle vraag naar gas nog altijd ver onder het historische gemiddelde ligt, blijft de Europese gasprijs extreem gevoelig voor veranderingen in het aanbod. Dat komt doordat de Russische gasleveringen aan Europa sinds vorig jaar bijna volledig zijn weggevallen en dienen te worden aangevuld met de import van lng uit andere delen van de wereld.

Zo ging de gasprijs vorige week ook al omhoog, nadat personeel in Australische fabrieken voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) had aangekondigd het werk opnieuw neer te leggen om onder meer een hoger loon af te dwingen. Bovendien werd afgelopen weekend een lek ontdekt in een pijpleiding tussen Finland en Estland.

Invloed van het weer

Ook laten weersvoorspellingen zien dat de temperaturen in Noordwest-Europa vanaf volgende week waarschijnlijk zullen dalen, waardoor meer mensen mogelijk de verwarming aanzetten.

Daarnaast waarschuwde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat de lage industriĆ«le vraag naar gas en de grote voorraden nog steeds geen garantie zijn voor stabiele prijzen tijdens het stookseizoen. ā€žHet risico van prijsvolatiliteit, vooral in het geval van een koude winter, is reden tot zorg”, aldus het IEA.

Vorige Volgende

Reacties