De dader en slachtoffers van schietpartij Rotterdam krijgen gezicht, dit is wat we weten

Geneeskunde-student Fouad L. (32) schoot gisteren buurvrouw Marlous (39), haar dochter (14) en docent Jurgen Damen (43) dood. De dader en slachtoffers van de schietpartij, die heel Rotterdam opschudde, hebben inmiddels een gezicht. En over hen wordt steeds meer bekend.

Fouad L. besloot gisteren op het Heiman Dullaertplein in Rotterdam een moeder en haar 14-jarige dochter dood te schieten in hun woning. Later vervolgde de dader zijn missie richting het Erasmus MC, waar hij een universitair docent doodschoot. L. stichtte ook op beide locaties brand. Het drama zorgt voor veel verdriet in en rondom Rotterdam en ook burgemeester Ahmed Aboutaleb deelt die emotie.

Wie is geneeskunde-student Fouad L.?

Al snel blijkt dat L. eerder verdacht werd van dierenmishandeling en dat slachtoffer Marlous hem ooit aangaf voor het mishandelen van konijnen en een puppy, schrijft RTL Nieuws.

L. begaf zich op internetforum 4Chan, waarop aanslagplegers hun daden aankondigen en dreigementen worden gedeeld, schrijft De Telegraaf. Daar uitte L. zijn frustratie over docenten op de opleiding Geneeskunde en verwijt hij zijn opleiding allerlei zaken. Ook schrijft hij over het konijn dat hij martelde in een dronken bui, waarop later een politie-inval volgde. Uit de berichten is op 4Chan is op te maken dat L. asperger heeft en zichzelf omschrijf als iemand met een hoog IQ.

Slachtoffers moeder en dochter

L. schroomt niet om racistische, antisemitische en rechts-extremistische uitlatingen te laten klinken. Andere gebruikers van het forum wijzen L. erop dat hij gek is en dat het beter is dat hij geen dokter wordt.

De doodgeschoten Marlous zou doodsbang voor hem zijn geweest en de buren signaleerden zorgwekkende taferelen bij L. Zo zou hij op zijn eigen dieren schieten. Uiteindelijk beroofde L. Marlous en haar dochter van het leven. Het 14-jarige meisje blijkt nog een tweelingzusje te hebben.

Zorgen vanuit het OM

Het Openbaar Ministerie schreef in mei een brief aan het Erasmus MC, waarin zij waarschuwden voor het gedrag van L. Dit aan de hand van de zaak over dierenmishandeling. En er waren twijfels of hij zijn artsenbul zou krijgen. Hij moest namelijk eerst psychologisch onderzoek ondergaan.

Later zou L. het ook gemunt hebben gehad op de examencommissie van de faculteit Geneeskunde van de Erasmus Universiteit. Het Erasmus MC kreeg daarover signalen binnen. Een lid van de examencommissie dat risico liep, is op tijd door de politie in veiligheid gebracht, zegt Stefan Sleijfer, voorzitter van de raad van bestuur van het academische ziekenhuis.

De schietpartij van L. lijkt op een bloeddorstige wraakactie.

Huisarts en docent

Het andere slachtoffer is huisarts en docent Jurgen Damen. „Een ongelooflijk aimabele en meelevende vent”, typeerde minister Hugo de Jonge, waarvan Damen de huisarts was, de docent. Volgens het Parool laat Damen een vrouw en een dochter achter. Damen was als universitair docent al tien jaar werkzaam bij het Erasmus MC.

Forum voor Democratie over schietpartij Rotterdam

Ook is inmiddels bekend dat L. zich presenteerde als een actief lid van Forum voor Democratie. Een woordvoerder van de Tweede Kamerfractie laat desgevraagd weten dat de partij „helemaal niets te maken wil hebben” met L. De partij neemt afstand van L. en de „vreselijke gebeurtenis”. L. zou op het bovengenoemde 4Chan hebben geschreven dat meer FVD-leden zich op het platform bevonden. De woordvoerder van de partij zegt niets te weten van FVD-Kamerleden op 4Chan. „Dit heeft niets met onze politiek te maken”, aldus de zegsman.

Dader verhoord door politie

L. wordt verhoord door de politie. Dinsdag vindt de voorgeleiding plaats. Het Heiman Dullaertplein, waar de doodgeschoten vrouw en haar eveneens gedode dochter woonden, was vrijdagmorgen nog afgesloten. Bij de hekken liggen veel bloemen. De politie en de gemeente Rotterdam beslissen wanneer de omwonenden weer naar huis mogen, zegt een woordvoerder.

