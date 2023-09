Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe steriel is een operatiekamer nog als de chirurg een scheet laat?

Artsen opereren in een schone en steriele ruimte. Het laten van een scheet is dan niet bepaald handig. Buiten dat het stinkt, kan het misschien wel schadelijk zijn voor de patiënt.

Tijdens een operatie dragen de chirurgen en hun teams speciale kleding en gebruiken ze schone instrumenten. Dit om zo min mogelijk bacteriën te verspreiden die schadelijk zijn voor de patiënt. Toch kunnen ze zich niet overal tegen beschermen, want een scheet kan er elk moment uitfloepen.

Is een scheet onschuldig of gevaarlijk?

Het is niet gek dat er af en toe windjes ontsnappen bij de aanwezigen. Mensen laten er zo’n 12 tot 25 per dag, dus je kunt er ook in de operatiekamer niet aan ontsnappen. De Australische dokter Karl Kruszelnicki zocht uit of deze scheten onschuldig zijn, of ook bacteriën kunnen verspreiden.

Dat deed hij in 2001 met een klein experiment. Kruszelnicki liet een collega op 5 centimeter boven twee petrischalen een scheet laten. Bij het ene schaaltje had de collega zijn broek aan en boven het andere schaaltje liet hij een wind zonder broek aan.

Darm- en huidbacteriën

Na een nacht was er een duidelijk verschil te zien tussen de twee petrischalen. Op het schaaltje waar de scheet vrij kon ontsnappen, groeiden er twee soorten bacteriën. Maar het schaaltje waar de scheet met broek aan gelaten werd, bleef helemaal schoon van bacteriën.

In het midden van de petrischaal groeiden darmbacteriën. Daarom denken Kruszelnicki en zijn collega’s dat ze direct van de scheet afkomstig zijn. Verder van het midden groeiden huidbacteriën, die waarschijnlijk van de huid zijn geblazen door de kracht van de wind.

Niks aan de hand

Als een arts dus een scheet laat zonder kleren aan, verspreidt hij bacteriën in de operatiekamer. Maar met kleren en een operatiejas aan hoeft het helemaal geen probleem te zijn. De kleren houden de bacteriën tegen, als een soort filter.

Zelfs als je een dokter zonder kleren een scheet zou laten, is dat niet erg schadelijk. De bacteriën die Kruszelnicki vond waren vergelijkbaar met die in yoghurt. Dus patiënten hoeven zich geen zorgen te maken over de scheten van artsen.

