Smartwatch blijkt broeinest van bacteriën, blijkt uit onderzoek

Je Apple Watch of Fitbit mogen je dan bewuster maken van je gezondheid, echt fris zijn de wearables niet. Smartwatches zitten vol bacteriën die in sommige gevallen gevaarlijk kunnen zijn, blijkt uit nieuw onderzoek.

Het is een tikkeltje paradoxaal: de horloges die juist gezondheidsvoordelen moeten opleveren, blijken vol bacteriën te zitten die mogelijk gevaarlijk kunnen te zijn. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Florida Atlantic University.

Polsbandjes smartwatch verzameld

De universiteit onderzocht het aantal bacteriën van verschillende polsbandjes van smartwatches, die anders dan gewone horloges ook tijdens het sporten en vaak ‘s nachts worden gedragen. Ze blijken een hotspot voor bacteriën.

Van twintig proefpersonen werden de polsbandjes verzameld, met achtergronden variërend van een brandweerman, tot een dierenarts en van een kantoormedewerker tot sportschoolbezoeker.

Op meer dan de helft van de polsbandjes werd de bacterie E. coli terug gevonden, een bacterie die maag-, darm- en urinewegklachten kan veroorzaken. Wel plaatsen de onderzoekers de kanttekening dat een kwart van die gevallen ook in verband gebracht kan worden met het beroep, zoals dierenarts. Bijna alle monsters bevatten de bacterie staphylococcus spp, hoewel onderzoekers dat op voorhand verwacht hadden. Die huidbacterie kan bepaalde huidinfecties veroorzaken.

Ernstige infecties

In een derde van de gevallen is zelfs de bacterie pseudomonas aangetroffen, die resistent is tegen antibiotica en voor ernstige infecties kan zorgen. Vooral de laatst genoemde en de E. coli kunnen al in lage aantallen invloed hebben op de publieke gezondheid, schrijven de onderzoekers.

Het materiaal van de smartwatch is bepalend of bacteriën zich kunnen ophopen. Met name nylon en siliconen bandjes zijn potentiële bacterietrekkers. Metalen bandjes trekken nauwelijks tot geen bacteriën aan.

En dan de hamvraag: hoe kunnen deze bandjes nou zo vies zijn? Volgens de onderzoekers is dat antwoord simpel: ze worden te weinig schoongemaakt. Vooral voor mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en werken met patiënten met een lage weerstand, is dat extra reden voor een regelmatige en grondige schoonmaakbeurt, stellen ze.