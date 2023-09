Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Staan ons meer nazomerdagen te wachten? Echt fris wordt het (nog) niet

Wat kunnen we qua weer verwachten van de tweede helft van september? Staan ons meer nazomerdagen te wachten of mag de herfstjas uit de kast getrokken worden?

Naar verwachting verloopt de tweede helft van september een stuk wisselvalliger dan de eerste helft, meldt Weeronline.

Echt fris wordt het niet

Na het weekend volgt een buiig weertype met meer neerslag dan gebruikelijk, maar echt fris wordt het niet. Soms kan het zelfs nog fraai nazomerweer worden. Laat die warmere jas dus nog maar even voor wat het is.

De kans op buien is nu overigens veel groter dan eerder deze maand. Sommige dagen verlopen kletsnat met temperaturen onder de 20 graden, maar als de wind de komende weken een keer vanuit het warme zuiden waait en de zon een dag flink schijnt kan het zomaar nog 25 graden worden.



Weersverwachting komende maand

De nachten kunnen door het buiige weer juist wat zachter verlopen dan gebruikelijk. Normaal is het 12 graden aan zee tot 8 in het oosten. Nu zitten we daar komende tijd vaak boven.

Voor de eerste helft van oktober tonen de weermodellen een normale hoeveelheid neerslag en temperaturen die iets boven normaal liggen. Nu is oktober normaal een natte maand, zeker in de kustgebieden. Boven het warme Noordzeewater ontstaan gemakkelijk buien, die vervolgens het land op trekken en veel regen veroorzaken in de kustgebieden.

Herfst steeds meer voelbaar

De middagtemperatuur komt in de eerste helft van oktober gemiddeld uit op 15-17 graden en ‘s nachts tussen 5 en 10 graden. De herfst wordt dan steeds meer voelbaar, met soms nog wat dagen waarop het 20 graden kan worden.

