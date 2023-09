Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klaar met datingapps? Deze vrouw doet het totaal anders (en met succes)

Als je op zoek bent naar de liefde, maar op studie of werk en tijdens het uitgaan geen relatiemateriaal vindt, ben je al gauw aangewezen op datingapps. Maar eindeloos profielen met dooie vissen, ‘dansjes met dinnies’- en ‘ik hou van leuke dingen doen’-hobby’s door moeten worstelen, verveelt ook snel. De 29-jarige Karolina Geits heeft daar wat op gevonden.

Dat datingapps een bron van ergernis kunnen zijn, is inmiddels een bekend fenomeen in het Rijk der Singles. Het programma Nadia wijdde er onlangs nog een hele aflevering aan. Vooral de bouw van de app en de overvloed aan keuze, zorgt voor het gebrek aan succes, stelde psycholoog Thijs Launspach toen.

Heft in eigen handen

Model Karolina Geits was ook klaar met die datingapps en nam het heft letterlijk in eigen handen. Het model uit New York post sinds een paar weken video’s van haar nieuwe strategie op Tiktok en Instagram.

Op een stuk karton heeft ze de woorden ‘Looking fo a husband’ geschreven, eronder haar Instagram-account. Daarmee loopt ze door de straten van The Big Apple en dat levert een hoop verbaasde blikken op. De video gaat nu viraal.



Zonder datingapps op mannenjacht

Maar het werpt ook zijn vruchten af, vertelt ze aan The New York Post. Want terwijl ze weer met haar kartonnen bord op mannenjacht is, loopt ze een interessante kandidaat tegen het lijf.

In de video is te zien dat hij haar optilt en wegdraagt. ‘Actually it works’, staat in de caption. „We hebben nummers uitgewisseld en praten sindsdien.”



Puur een kwestie van manifesteren, voor Geits. „Ik geloof dat als ik een bord maak voor wat ik ook maar wil, een man, een Birkin of Chanel, dan stuurt het universum dat”, zegt ze tegen The New York Post. En dus heeft ze de kartonnen bordjesstrategie al vaker toegepast. Zo liep ze ook met een bord ‘Need money for a Cartier’. Voorbijgangers doneren, zo is te zien op de video. Appeltje, eitje. Of ze de datingsapps nu voorgoed niet meer nodig heeft, blijft natuurlijk de vraag.

