Dit is de reden waarom je beter door je neus kunt ademen dan door je mond

Sta je er weleens bij stil hoe jij ademt? Door je neus, door je mond of beide? Volgens onderzoekers is er een belangrijke reden waarom het veel beter is om door je neus te ademen.

Social media staat vol met video’s van mensen die ‘s nachts hun mond dicht tapen zodat ze enkel door hun neus ademen. Ook zijn er genoeg artikelen met technieken waarbij uitgelegd wordt hoe je het beste door je neus kunt ademen. Misschien heb je het zelf weleens geprobeerd.

Ademen door je neus beter dan door je mond

Maar waarom is door je neus ademen toch zo goed voor je? Het heeft onder andere te maken met evolutie. „Vanuit evolutionair oogpunt is dat de standaardstandaardmodus: ademen door je neus”, zegt Dr. Sam Huh, hoofd van de KNO-afdeling van het Mount Sinai Brooklyn Hospital. Als we pasgeborenen zijn, kunnen we feitelijk alleen door onze neus ademen, legt Huh uit aan Huffington Post.

Neusharen hebben belangrijke functie

De gezondheidsvoordelen hebben vooral veel te maken met onze neusharen. Erger jij je ook weleens aan die neusharen? Niet doen, want die haren spelen een belangrijke rol als het gaat om je gezondheid. Ten eerste filtert ons neushaar een deel van het vuil dat we inademen, volgens Huh. „We hebben ook veel slijm, dat de kleinere dingen kan opvangen die potentieel gevaarlijk kunnen zijn, zoals kleine schimmelsporen of pollen, of misschien zelfs bacteriën en sommige virussen”, zei Huh.

Daarbij is onze neus fysiologisch gezien ontworpen om de lucht te vertragen als deze er doorheen komt, zodat deze wordt opgewarmd tot lichaamstemperatuur. „Dus als de lucht uw longen bereikt, is deze volledig bevochtigd”, zegt Dr. Kenneth Fletcher, een hoogleraar gespecialiseerd in neus, keel en oren.

Onze longen houden niet van droge lucht. ​​„Er moet altijd een soort vocht in de longen zitten om ze open te houden en goed te laten functioneren. Denk maar eens aan het moment dat je tijdens een hele koude winterdag de droge winterlucht probeert in te ademen, dat kan soms zelfs pijn doen.”

Tandproblemen

Misschien een open deur, maar als je veel door je mond ademt heb je meer kans op een droge mond. Maar wist je dat door je mond ademen ook kan zorgen voor tandproblemen? Wil je weten hoe je van tandenknarsen af komt? Dat lees je hier.

„Mondademhaling kan leiden tot problemen zoals vergrote amandelen, tandenknarsen (bruxisme), kaakgewrichtsproblemen, tandslijtage, parodontitis en meer”, zegt Dr. Albert Coombs, tand deskundige.

Toch moet je even goed nadenken voordat je vannacht direct je mond dicht taped. Volgens een van de artsen is het namelijk beter om uit te zoeken waardoor je door je mond ademt. Begin altijd met een lichte tape, zo kan je lichaam wennen.

