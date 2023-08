Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Laat je je hond je gezicht likken? Dat kan gevaarlijk zijn, zeggen experts

Ben je ook een hondenliefhebber? Het lijkt zo onschuldig: een trouwe viervoeter die in zijn enthousiasme je wang likt. Op het eerste gezicht geen probleem, maar volgens experts moet je oppassen voor gevaarlijke ziektes als een hond je gezicht likt.

Zo’n ‘kusje’ is dus niet altijd leuk.

Hond gezicht laten likken kan gevaarlijk zijn.

Misschien kom je op vakantie een hele schattige hond tegen en in zijn enthousiasme geeft die trouwe viervoeter je een lik over je gezicht. Schattig of eigenlijk best vies? Als je erover nadenkt is het alles behalve fris. Een hond snuffelt aan alles wat ie tegenkomt op straat; van een dode muis tot aan paardenpoep. Daarnaast snuffelen ze ook graag aan andere honden. En met diezelfde mond geven ze jou een lik over je gezicht.

Nu heb je gelukkig niet voor niets een immuunsysteem en zul je echt niet direct ziek worden. Maar het is wel goed om op te passen, leggen experts aan Washington Post uit.

Zo kun je – met veel pech – te maken krijgen met de capnocytophaga canimorsus, oftewel een zeldzame maar potentieel dodelijke ziekteverwekker die vooral gevaarlijk kan zijn voor ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem. Capnocytophaga-infecties komen het meest voor na een beet, maar kunnen ook voorkomen zonder gebeten te worden. Sonya Krishnan is specialist in infectieziekten aan de John Hopkins University School of Medicine en legt uit dat de risico’s wel uiterst zeldzaam zijn.

Ze legt uit dat je huid een sterke barrière vormt tegen bacteriën. „Maar houd je hond uit de buurt van open wonden, puistjes of koortslippen. In dat geval loop je meer risico. Het is ook het veiligst om slijmvliezen zoals je mond, neus of ogen te vermijden.” De arts voegt eraan toen dat je je eigen hond dus heus wel kunt knuffelen, maar dat je moet oppassen met vreemde honden of zwerfhonden op vakantie. Meer tips? Zo voorkom je dat dit levende souvenirtje in je bagage belandt op vakantie.