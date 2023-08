Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Condoom is niet populair en aantal soa’s neemt toe onder jongeren: ‘Pilletje en klaar’

Een rubbertje, kapotje, hoesje, oftewel een condoom blijkt niet echt populair onder de jongere generatie. Het aantal soa’s neemt namelijk toe in Nederland, met name gonorroe komt vaker voor. Jongeren denken veelal gemakkelijk over het oplopen van een soa.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) trekt die conclusie en dat is volgens hen een slechte zaak. Daarom worden de komende weken op festivals en bij introductieweken van studies ruim 40.000 condooms uitgedeeld.

Luchtig over soa’s

Vooral de jongere generatie loopt sinds 2022 meer soa’s op. En over een seksuele aandoening denken jongeren wellicht wat luchtig. „Een pilletje en het is klaar. Maar dit is niet altijd mogelijk. En als je er te lang mee doorloopt kan het een enorme impact hebben op je toekomst, bijvoorbeeld als je moeilijker zwanger raakt”, vertelt RIVM-arts Rosa Joosten.

Vooral gonorroe, een bacterie die ook wel bekend staat als een ‘druiper’, blijkt vaker voor te komen. Dat gebeurt ook in de landen om ons heen. Mannen ervaren bij een een ‘druiper’ soms pijn bij het plassen of slijm of pus uit hun penis. Bij vrouwen kan het zo zijn dat zij geen klachten ervaren. Maar mocht je langer doorlopen met gonorroe kunnen er ontstekingen ontstaan.

Meer jongeren met gonorroe

Mocht je gonorroe oplopen, is dat in de meeste gevallen te bestrijden met een antibioticakuur. „In Engeland zijn er wel enkele gevallen waarbij antibiotica niet aansloeg. Als dat gebeurt, sta je echt met je rug tegen de muur”, benadrukt Joosten. De arts legt uit dat bij een toename in gonorroe-besmettingen ook de kans toeneemt dat er een variant ontstaat waarbij antibiotica niet aanslaat.

Voorkomen is in dit geval beter dan genezen, volgens Joosten. „Dat betekent dus: doe een condoom om. En als dat een keer misgaat, laat je testen en breng je bedpartners op de hoogte over de uitkomst.”

Condoom niet populair

Overigens benadrukt de arts dat het condoomgebruik onder de jongere en sociale doelgroep al jaren laag is. „Zo gebruiken vier op de tien jongeren nooit een condoom bij een onenightstand.” Volgens haar moeten jongeren beter worden voorgelicht en pleit Soa Aids Nederland voor de terugkeer van de Vrij Veilig-campagnes. Die campagnes stopten tien jaar geleden. „Een gedragsverandering in condoomgebruik is echt noodzakelijk.”