Cafeïne doet niet hetzelfde als koffie: ‘Koffie heeft meer effect op brein’

Een lekker bakkie pleur kan voor velen van ons de kickstart van de dag zijn, waardoor het brein wakker wordt en de boel in beweging komt. Maar hoewel je wellicht dacht dat door de cafeïne-boost komt, toont nieuw onderzoek aan dat niet alleen de cafeïne een ‘magisch’ effect heeft op onze hersenen. Nee, het gaat daadwerkelijk om de hele ervaring van de koffie die ons op stoom brengt.

In koffie zit cafeïne, dat is niks nieuws. Maar Portugese wetenschappers vroegen zich af het nu de cafeïne in ‘een bakkie’ is waar wij zo goed op gaan of dat het om meer om de koffie an sich gaat. Dat laatste bleek het geval. Hun onderzoek verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Frontiers en de onderzoekers vertelden over hun bevindingen aan Psypost. Moet jij trouwens door koffie ook altijd naar de wc voor de grote boodschap? Dat kom hierdoor.

Onderzoek naar koffie en cafeïne

De onderzoekers analyseerden verschillende mensen door hun hersenactiviteit onder een MRI-scan te bekijken. Daarbij bekeken zij het effect van een kop koffie of slechts de inname van cafeïne. Koffie én cafeïne hebben effect op ons brein en brengen ons in een actievere stand. Maar uit het onderzoek bleek ook dat de koffie meer activiteit veroorzaakte, dan alleen de cafeïne. De koffie had namelijk ook een positief effect op het zicht, werkgeheugen, cognitieve controle en doelgericht gedrag. Dit gebeurde niet wanneer deelnemers alleen cafeïne gebruikten.

„De proefpersonen waren meer klaar voor actie en alerter op externe prikkels na het drinken van koffie”, legt onderzoeker Maria Picó-Pérez uit. Zij vertelt dat de voordelen van cafeïne in principe uit allerlei cafeïne-houdende middelen te halen zijn. Maar dat andere extra voordelen specifiek aan de koffie werden toegeschreven. „Onder meer geur, smaak en de psychologische verwachting”, speelden daarin volgens de onderzoekster een rol.

Brein komt op gang bij koffiedrinkers

Dat zou volgens de onderzoekers betekenen dat ook cafeïnevrije koffie toch voordelen voor ons brein kan hebben. Overigens kan het volgens onderzoekers ook zo zijn dat koffiedrinkers meer voordelen ervaren omdat mogelijke ontwenningsverschijnselen worden verlicht, maar daar werd geen verder onderzoek naar gedaan.