Deze eenvoudige oefeningen helpen bloeddruk effectief te verlagen, aldus nieuw onderzoek

Door middel van sporten de bloeddruk verlagen. Dat zou volgens een studie niet hoeven gaan om intense en cardio-gerichte sportactiviteiten. Eenvoudige krachttrainingsoefeningen waarvoor geen apparatuur nodig is kunnen de ‘beste vorm van activiteit’ zijn om de bloeddruk te helpen verlagen.

Uit een nieuw onderzoek, gepubliceerd in British Journal of Sports Medicine, blijkt dat cardio-, weerstands- en HIIT-training ook goed zijn om de bloeddruk te verlagen – maar op de tweede plaats komen isometrische oefeningen, zoals zitten tegen een muur (wall sits) en planken.

Eenvoudige oefeningen zijn genoeg om bloeddruk te verlagen

Uit de analyse, die werd geleid door academici van de Canterbury Christ Church University in Kent en waarbij 16.000 mensen betrokken waren, bleek dat ├ílle lichaamsbeweging de hoge bloeddruk verlaagde, maar dat oefeningen als ‘wall sits’ en ‘planking’ leidden tot grotere dalingen in bloeddruk dan aerobe lichaamsbeweging. Deze isometrische oefeningen zijn ontworpen om kracht op te bouwen zonder spieren of gewrichten te bewegen.

De huidige (Britse) aanbevelingen voor lichaamsbeweging voor de preventie en behandeling van hoge bloeddruk zijn volgens de onderzoekers achter dit onderzoek gebaseerd op ‘oudere gegevens’ en suggereren dat het misschien tijd is om de huidige richtlijnen te herzien. ÔÇ×Aerobe training, weerstandstraining, gecombineerde training, intervaltraining met hoge intensiteit en isometrische training zijn allemaal significant effectief in het verlagen van de systolische en diastolische bloeddruk in rust”, schrijven de onderzoekers.

Wall sits en planking

ÔÇ×Maar over het geheel genomen is isometrische training de meest effectieve manier om zowel de boven- als onderdruk te verlagen.” Denk dan bijvoorbeeld aan het implementeren van ‘wall sits’, zo’n drie keer per week voor twee minuten, of vier keer de ‘plank’-positie aan te houden met twee minuten rust ertussen.

