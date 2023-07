Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jacques leeft op straat en is bijzonder gelukkig: ‘Als je alles verliest, vind je wat belangrijk is in het leven’

Een groot huis, een paar keer per jaar op vakantie en meerdere keren per week uit eten: voor veel mensen is genoeg nooit genoeg. Jacques, die al 22 jaar op straat leeft in Amsterdam, is juist snel tevreden. „Een heel gelukkig mens ben ik. Simpel, ik probeer lief te zijn. Vol bewondering bekijk ik het leven.”

Hij heeft alles verloren, maar dat kwam met een positieve noot. „Wanneer je alles verliest, vind je terug wat echt belangrijk is in het leven”, vertelt hij. „Mensen kijken niet naar je omdat je veel dingen hebt, maar ze kijken naar je hart. Wie ben jij? Ik heb geluisterd naar mijn hart. Het is alsof iemand zegt: ‘Wil je het echte leven, dat in je hart zit?’ Ik voel me nu met het leven verbonden.”

Meer over Jacques' verhaal zie je in bovenstaande video van BrightVibes.