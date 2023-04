Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zwanger worden na de pil? ‘Drie maanden wachten’, stellen onderzoekers

Vrouwen die zwanger willen worden, maar de anticonceptiepil slikten, kunnen beter even wachten. Nieuw onderzoek toont aan dat het raadzaam is om drie maanden te wachten met zwanger worden, na het stoppen met de pil.

Onderzoekers van het Radboudmc in Nijmegen concluderen dat uit nieuw onderzoek. Daarvoor analyseerden zij de gegevens van ruim 7000 zwangerschappen. Daarvan ontstonden 1050 in de eerste drie maanden na het stoppen met de pil. Eerder nam het Metro-panel ook de anticonceptiepil onder de loep.

Wacht met zwanger worden na stoppen met de pil

In die groep van 1050 aanstaande moeders, die dus snel zwanger raakten nadat zij stopten met de pil, traden vaker complicaties op. Onderzoeker en gynaecoloog Marc Spaanderman vertelt tegen Trouw dat het bij die complicaties bijvoorbeeld om zwangerschapsvergiftiging ging. „Het gaat daarbij om kleine getallen.” Maar ook al gaat het om een klein risico, toch leidt het tot een advies van de onderzoekers. Zwanger worden na de pil? Wacht dan nog even als je gestopt bent. In de tussentijd raden de wetenschappers aan om andere anticonceptiemiddelen te gebruiken, zoals een condoom.

Nieuw onderzoek over anticonceptiepil en zwangerschap

3 procent van de zwangere vrouwen in Nederland krijgt zwangerschapsvergiftiging. Uit het onderzoek blijkt dat de kans daarop 30 à 40 procent groter is, als je snel zwanger raakt na het stoppen met de pil. Ook deze aantallen zijn niet hoog, benadrukt Spaanderman. „Dan heb je het uiteindelijk over een kans van zo’n 4 procent voor vrouwen die binnen drie maanden zwanger worden.” Maar zwangerschapsvergiftiging is een serieuze ziekte, zeker in het beginstadium van een zwangerschap. Dit doet zich voor in de bloedvaten van de moeder en kan tot verschillende klachten leiden. Daarnaast kan de zwangerschapsvergiftiging leiden tot een eerdere geboorte en lager geboortegewicht.

Overigens blijkt voor alle vrouwen die voorheen de pil slikten de kans op vroeggeboorte of een lager geboortegewicht groter te zijn. Maar waarom dit meer voorkomt bij vrouwen die aan de pil zaten, lijkt nog onbekend. Waarschijnlijk hebben de hormonen in de pil daar invloed op en kost het tijd voordat deze volledig uit het lichaam zijn.