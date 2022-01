Metro-panel over de stelling: ‘We hebben de pil jarenlang onderschat’

'Grootste groep vrouwen gebruikt nog steeds de pil'

„De term ‘ontpillen’ klinkt in de huisartsenpraktijk. Wij proberen met de Huisarts Adviesgroep Seksuele Gezondheid (seksHAG) aan te moedigen tot een gesprek met vrouwen. Een anticonceptieconsult is tegenwoordig niet meer hetzelfde als simpelweg het voorschrijven van de pil. In een gesprek komen alle mogelijkheden voor anticonceptie ter sprake. Iedere vrouw is anders en moet onderzoeken wat bij haar past.

Waar de één baat heeft bij de controle over de cyclus door de pil, heeft de ander liever een spiraal of anticonceptiestaafje. De ander wil geen hormonen in het lijf. De dokter maakt die keuze niet, dat doet de vrouw.

Wel merk ik, ook in mijn eigen praktijk, dat sommige vrouwen kritisch zijn. Over het algemeen is dat een kleine groep. De grootste groep gebruikt nog steeds de pil. Het is en blijft een goede en veilige vorm van anticonceptie. Maar de kleine kritische groep zoekt naar alternatieven zoals de temperatuurmethode of een koperspiraal.”

‘Liever de pil dan geen anticonceptie’

„Soms klinken argumenten over de pil over fysieke of mentale risico’s of bijwerkingen. Het risico op trombose is inderdaad verhoogd, maar daar is enige nuance wel gepast. Dat is verhoogd van 2 op de 10.000 vrouwen naar 4 op de 10.000 vrouwen en bij sommige pillen 6 op de 10.000 vrouwen. Het risico is heel klein. Als je zwanger wordt, is het risico op trombose 8 op de 10.000. Dan heb ik liever dat vrouwen een pil kiezen, dan dat ze niks kiezen.

Het verhoogde risico op borstkanker speelt alleen een rol bij oudere vrouwen die aan de pil gaan. Daarnaast verlaagt de pil ook de kans op baarmoederslijmvlieskanker, eierstokkanker en bloedarmoede.

Stemmingswisselingen verschillen van vrouw tot vrouw. En daarin zijn de onderzoeken tegenstrijdig, met verschillende resultaten. Daarom is het raadzaam voor artsen om met iedere vrouw, drie maanden na de start van de anticonceptie, in gesprek te gaan. Om te signaleren of er bijwerkingen zijn en welke oplossingen mogelijk zijn. Zomaar een geneesmiddel uitschrijven zonder terugkoppeling? Dat mag wel wat zorgvuldiger.

In de jaren 60 gingen de meeste vrouwen massaal aan de pil. Maar de tijden veranderen. Een jongedame vraagt toch vaak raad aan haar moeder. Die moeder baseert haar advies weer op haar eigen ervaring. Daardoor is de voorlichting soms wat gedateerd. De jonge vrouwen die nu kennis krijgen van de alternatieven, dragen dat op een dag weer over op hun dochters. Dat ga je terugzien in de toekomst, daar komt ontwikkeling.”