HBO Max gaat compleet veranderen: levenslange korting voorbij?

Het is al enige tijd bekend: HBO Max en Discovery+, twee grote streamingdiensten van Warner Bros. Discovery, worden samengevoegd om de strijd met Netflix beter aan te kunnen gaan. Gisteren verscheen het eerste gerucht over de opzet en inmiddels heeft Warner Bros Discovery de komst officieel aangekondigd.

The New York Times meldde gisteren dat we meer te weten zouden komen over de streamingdienst die HBO Max en Discovery+ met elkaar gaat verbinden. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Tijdens een virtueel persevenement vertelde CEO Dvid Zaslav meer over de dienst.

HBO Max richt nieuwe pijlen op Netflix

Warner Bros. ziet een enkele streamingdienst al een tijdje zitten. In mei 2021 nam de Amerikaanse grootmacht Discovery over voor het ‘schappelijke’ bedrag van 43 miljard dollar. In 2022 maakte CEO David Zaslav (Discovery) bekend dat HBO Max en Discovery+ de krachten gingen bundelen.

Wanneer dat precies zou gebeuren was nog niet bekend, maar vandaag is grote dag. HBO Max gaat met ingang van 23 mei (in de Verenigde Staten) een andere naam krijg en combineert zijn huidige aanbod met dat van Discovery+. De naam van de nieuwe dienst: Max.

Populaire HBO-series zoals Succession en The Last of Us worden dus gecombineerd worden met klassieke Discovery+ pareltjes als Dr. Pimple Popper en Fixer Upper. Al duurt het nog wel iets meer dan een maand voordat deze opvallende combinatie de woonkamers binnendruppelt.

De huidige prijzen voor HBO Max worden, in ieder geval in de Verenigde Staten, gehanteerd. Welke prijzen Nederland hanteert, wanneer de nieuwe dienst in 2024 gelanceerd wordt, is nog niet bekend.

Hoe zit het met die levenslange korting op HBO Max?

Nu horen we jullie denken: ‘Hoe zit het dan met de levenslange korting die ik op HBO Max heb gekregen?’ Een goede vraag, want toen de streamingdienst naar Nederland kwam, kregen alle abonnees (in een bepaalde periode) voor de rest van hun leven 50 procent korting op een abonnement.

We doen doorgaans niet graag aan doemdenken, maar ik denk dat ook jij de bui al ziet hangen. Als Nederlandse consument hebben we 50 procent korting op een streamingdienst die de naam HBO Max draagt. Tja, en als die streamingdienst op papier gaat verdwijnen en een andere naam krijgt…

De kans dat jij binnenkort gedag kunt zeggen tegen je 50 procent korting is best wel groot. Gezien daar officieel nog niets over gezegd is, moet je dit wel met een klein korreltje zout nemen.