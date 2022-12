Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steeds meer schurft in Nederland: ‘Mijn lichaam bleef er heel heftig op reageren’

Voor sommigen is het misschien nog een ver-van-mijn-bed-show, maar steeds meer mensen in Nederland krijgen te maken met schurft. De huidaandoening komt met name veel voor bij studenten. Maar wat is het precies en hoe kom je ervan af? Het is een besmettelijke aandoening, al zijn bijna 4 op de 5 Nederlanders daar niet van op de hoogte.

Schurft, ook wel bekend als scabiës, wordt veroorzaakt door de schurftmijt. Dit is een spinachtig diertje dat in de huid terechtkomt en vervolgens gangetjes graaft. Terwijl ze dit doen, leggen ze ook eitjes. Hierdoor wordt het al snel een hardnekkig probleem. Vorige maand schoven drie studenten aan bij Beau, zij vertelden over de keren dat ze schurft hebben gehad.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aantal gevallen van schurft verdubbeld onder Groningse studenten https://t.co/6wVbFwpjJd — NOS (@NOS) December 16, 2022

Besmettelijk van huid tot stof

Veel huid-op-huidcontact, samenleven in (grote) groepen en het delen van stoffen zoals beddengoed en kleding met andere mensen zijn manieren hoe een mens schurft kan krijgen. Mede vanwege deze redenen komt huidaandoening vaak voor in studentenhuizen.

Schurft is dus zeer besmettelijk, maar er zijn verschillende manieren om de mijt te weren. Zo is het verstandig om altijd schone kleren te dragen en boven de 50 graden Celsius te wassen. Als je schurft hebt, voel je vooral heftige jeuk. Daarnaast zijn er rode bultjes en schilferige gangetjes te zien op de huid. ‘s Nachts wordt de jeuk erger. Mensen met schurft klagen vaak dat ze door de jeuk niet kunnen slapen. Meer over de symptomen van schurft lees je op de website van het RIVM.

Behandeling van schurft

Naast de preventieve maatregelen bestaat er helaas geen middel dat een mogelijke besmetting helemaal kan uitsluiten, zoals een vaccin. Wanneer je schurft oploopt zal je dit moeten behandelen. Dit kan met een crème, gel of tabletten. Deze krijg je voorgeschreven van de huisarts. De mijt gaat namelijk niet uit zichzelf weg. Daarnaast is het ook van belang om de personen waarmee je nauw contact hebt gehad op de hoogte te stellen van je besmetting.

Schurftallergie

Yvonne (23) is student en heeft het afgelopen jaar twee keer schurft gehad. „De eerste keer heb ik het opgelopen toen ik in een studentenhuis kwam”, vertelt Yvonne aan Metro. „Waarschijnlijk via de bank in de woonkamer. De tweede keer kreeg ik het van een oud-huisgenoot die ergens anders besmet was geraakt.” Na haar tweede besmetting liep ze ook nog een schurftallergie op. „Ik had er nog nooit van gehoord, maar het hield in dat de jeuk bleef nadat de schurftmijten al dood waren. Mijn lichaam bleef er heel heftig op reageren.” Na haar laatste besmetting heeft ze zich vervolgens nog een maand lang meerdere dagen per week ingesmeerd met hormoonzalf.

Eén van de meest voorkomende klachten van schurft is de jeuk dat het veroorzaakt. Toch waren er andere zaken waar Yvonne meer moeite mee had. „Ik vond het heel intens dat ik al mijn kleding moest inpakken, maar vooral de gedachte dat ik de schurft wellicht ook aan iemand anders had gegeven vond ik erg vervelend.”

4 op de 5 Nederlanders denken dat schurft niet besmettelijk is

De onwetendheid en schaamte over huidaandoeningen is groot in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van dermatoloog Marjolein Leenarts onder meer dan duizend Nederlanders. Schurft wordt niet of te laat herkend, eczeem of acne vinden ondervraagden beschamend of onhygiënisch.

Tussen de 65 en 70 procent van de mensen is bekend met huidaandoeningen als acne of eczeem. Slechts vijftien procent van de ondervraagden weet echter hoe schurft eruitziet. En maar dertien procent van de ondervraagden denkt dat schurft besmettelijk is.

In sommige gevallen wordt schurft aangezien voor eczeem. Probleem daarbij is dat het niet besproken wordt met bijvoorbeeld huisgenoten en zij daardoor ook de aandoening oplopen. Dan blijft de mijt terugkomen.

Leenarts, dermatoloog in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, maakt zich zorgen over de gebrekkige kennis over huidaandoeningen onder Nederlanders. „Het is belangrijk dat een uitslag ook tot actie leidt bij besmettelijke huidaandoeningen. En net zo belangrijk dat mensen zich niet schamen voor hun huidaandoening. Ik hoop niet dat mensen zich schamen voor hun eczeem omdat men denkt dat het besmettelijk is. De meeste mensen hebben weleens huidproblemen. Laten we van het taboe daarop afstappen.”