Wijntje erbij? Eén op de tien Nederlanders wil minder alcohol drinken

Eén op de tien volwassenen in Nederland wil minder alcohol drinken, zo blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het onderzoek werd uitgevoerd onder zo’n 3700 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Zou jij minder willen drinken?

De 90 procent die geen behoefte heeft om iets aan de alcoholinname te veranderen, heeft geen moeite met hun alcoholgebruik.

Grote alcoholische dorst

Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 80 procent van de Nederlanders het afgelopen jaar alcohol heeft genuttigd. Daarvan drinkt 6 procent overmatig, wat gelijk staat aan meer dan 21 glazen per week voor mannen en 14 glazen per week voor vrouwen. Het blijkt dat 8 procent tot de zware drinkers behoort: een mannelijke zware drinker consumeert minimaal één keer per week zes glazen op één dag, een vrouwelijke zware drinker vier glazen.

Een glaasje minder

Hoe meer mensen drinken, hoe vaker zij willen minderen. Van mensen die 1 tot 7 glazen per week drinken, wil zo’n 6 procent minder alcohol consumeren. Van de gebruikers die 8 tot 10 glazen wegtikken, wil een kleine 30 procent minder drinken. Bijna 36 procent van de drinkers die meer dan 14 glazen per week nuttigen willen minderen.

Voor mensen die geen alcohol consumeren is de belangrijkste reden dat zij het niet lekker vinden. Dit geldt voor 40 procent van de niet-drinkers. Ruim 25 procent van hen drinkt niet vanuit gezondheidsoverwegingen en 17 procent wil niet dronken en of aangeschoten worden. De gezondheidsrisico’s en je fit willen voelen is voor 12 procent van de niet-drinkers de reden. Slechts 3,8 procent van de mensen die geen alcohol drinken, doet dit omdat zij gewicht willen verliezen.

💡 Over het onderzoek Deze resultaten zijn de uitkomst van het CBS-onderzoek Belevingen 2022. Het onderzoek stond volledig in het thema van de (on)gezonde leefstijl. Aan het onderzoek hebben zo’n 3700 mensen van 18 jaar of ouder meegewerkt. Daarnaast is er gebruik gemaakt van twee onderzoeken die tot stand zijn gekomen in samenwerking tussen het Trimbos-instituut, het RIVM en het CBS.

Reden van alcoholgebruik

Ook voor mensen die wél alcohol drinken, is de voornaamste reden dat zij het lekker vinden. Dit geldt voor driekwart van hen. Daarnaast doet 62 procent van de drinkers mee voor de gezelligheid.