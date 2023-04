Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De vertrouwde bruine kroeg staat flink onder druk: verdrongen door hippe koffietentjes

Treurig: de karakteristieke bruine kroeg verdwijnt uit het straatbeeld. Steeds vaker komen hippe koffietentjes en lunchrooms op de plek van de iconen van weleer.

Dat meldt de NOS. Volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland neemt het aantal bruine cafés al jaren af. Tijdens de coronapandemie hadden horecagelegenheden het moeilijk en sneuvelden meerdere bruine kroegen al. Maar zelfs zonder coronamaatregelen dreigt gevaar.

‘Kroeg is een plek met een lach en een traan’

Tilburgse kroegliefhebbers hielden gisteravond een bijeenkomst over de toekomst van de kroeg. Steeds meer dranklokalen sluiten daar de deuren. Volgens een van de organisatoren, Toine van Corven, is de bruine kroeg van onschatbare waarde. „Het is een plek met een lach en een traan. Iemand komt blij binnen, omdat hij vader is geworden en een ander is verdrietig, omdat iemand is overleden. In de kroegen waar ik kom, komt jan en alleman”, zegt de ‘kroegtijger’ tegen de nieuwssite.

In Amsterdam maakt men zich al langer zorgen. In november werd er een dag georganiseerd om aandacht te vragen voor het verdwijnende fenomeen. Gemeenteraadslid Lian Heinhuis (PvdA) pleit ervoor om de bruine kroeg een monumentale status te geven. Dat houdt in dat een café niet zomaar veranderd mag worden. Heinhuis stelt dat de kroeg een belangrijke rol in het sociale weefsel van de stad vervult.

Ook in Rotterdam speelt de kwestie. Volgens het AD neemt het aantal traditionele cafés in de Maasstad in rap tempo af. De fractie van Leefbaar Rotterdam stelt daarom voor de bruine kroeg op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, om „de pareltjes van onze stad in leven te houden.”

Koffie en lunch

Horecatrendwatcher Wouter Verkerk legt tegen de NOS uit dat de ontwikkeling al jaren gaande is. „Vroeger gingen mannen werken in de fabriek en onderweg naar huis bier drinken in het café. De kroeg was een logische ontmoetingsplek. Nu is dat een stuk minder gebruikelijk.”

Ook is de leefstijl van de nieuwe generatie volgens hem veranderd: mensen lijken liever overdag koffie te willen drinken dan de hele avond naar het café, met een kater als gevolg. Tot slot denkt de trendwatcher dat het overheidsbeleid een rol speelt. Waar je ‘vroeger’ zestienjarigen in de kroeg zag, mogen kroegen alcohol nu pas vanaf 18 jaar verkopen.