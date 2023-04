Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dochters hebben grotere kans dan zonen op overgewicht als moeder te zwaar is

Het leven is niet altijd eerlijk. Zo ook niet voor dochters met een moeder die te zwaar is, aangezien zij daardoor een grotere kans hebben op overgewicht. In tegenstelling tot zonen. Dat blijkt uit een nieuw Brits onderzoek.

Afvallen kan voor veel mensen moeilijk zijn. Gelukkig kan je wel het een en ander doen of proberen om je doel te bereiken. Onlangs schreef Metro nog over een aantal tips hoe je op een simpele manier kilo’s kan verliezen.

Onderzoek onder kinderen

Om tot deze bevinding te komen onderzochten onderzoekers van de Universiteit van Southampton ouders en 240 kinderen van verschillende leeftijden. Namelijk kinderen van 4, van 6-7 en van 8-9 jaar oud. Dat deden ze onder meer door de body mass index (BMI) en de hoeveelheid lichaamsvet te meten.

Daaruit kwamen grote gelijkenissen tussen moeders en dochters naar voren. De percentages voor moeders met zonen, vaders met zonen én vaders met dochters waren een stuk lager.

Overgewicht in Nederland

Onlangs bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers naar buiten over overgewicht en obesitas onder 18-plussers in 2022. Daaruit kwam naar voren dat meer dan de helft van de Nederlanders te zwaar is. Het gaat daarbij om zowel matig als ernstig overgewicht.

Uit het onderzoek bleek ook dat mannen vaker met overgewicht kampen. Bij vrouwen ligt dat anders. Die hebben vaker te maken met ernstig overgewicht, ofwel obesitas. Deze uitkomsten komen voort uit zelfrapportages over lengte en gewicht.

Stijgende trend

Als we kijken naar de afgelopen dertig jaar, dan zien we een duidelijke stijging in overgewicht in ons land. Waar dat in 1990 nog één derde van de bevolking was, is dat nu dus ruim de helft. Bij volwassenen tot 65 jaar zien we overgewicht steeds vaker optreden wanneer men wat ouder wordt. Daarna neemt het vaak weer wat af.