Trauma uit kindertijd heeft andere invloed op mannen en vrouwen: dit zijn de verschillen

Mannen en vrouwen worden heel verschillend beïnvloed door trauma’s uit hun kindertijd. Dat blijkt uit een internationale studie onder leiding van de Universiteit Maastricht (UM). Maar hoe uit dat zich en zijn er ook overeenkomsten gevonden?

Psychische klachten bij volwassenen is niet iets nieuws. Zowel privé als op werk hebben veel mensen ermee te maken. Onlangs bleek uit een onderzoek van Indeed nog dat een vijfde van de Nederlandse werknemers kampt met mentale problemen.

Trauma uit de jeugd

De onderzoekers presenteren de bevindingen zondag tijdens het European Congress of Psychiatry in de Franse hoofdstad Parijs. Een internationaal team van onderzoekers uit Nederland, Turkije, Italië, België, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten analyseerden de gegevens van 791 vrijwilligers met betrekking tot trauma’s uit hun jeugdjaren. Die vrijwilligers werden ook getest op actuele psychische problemen, zoals bijvoorbeeld fobieën, angsten of depressies. Daarmee konden de onderzoekers het soort trauma uit de kindertijd associëren met de symptomen die dezelfde personen als volwassenen lieten zien.



Zoek de verschillen

Uiteindelijk bleek dat zowel mannen als vrouwen ernstige psychische gevolgen ondervinden van emotionele mishandeling in de kindertijd, maar dat dit verband bij vrouwen ongeveer twee keer zo sterk is als bij mannen.

Verwaarlozing in de kindertijd, fysiek en emotioneel, konden de onderzoekers daarentegen wel in verband brengen met latere psychische problemen bij mannen, maar niet bij vrouwen.

Kindertrauma als risicofactor voor veel psychiatrische stoornissen is volgens de universiteit al wel langer bekend, maar niet met zulke genderspecifieke kenmerken. „Identificatie van genderspecifieke aspecten bij de impact van trauma op mentale problemen in het latere leven kan heel waardevol zijn voor het onderzoek naar mechanismen van veerkracht en kwetsbaarheid”, zegt Bart Rutten, mede-onderzoeker en hoogleraar psychiatrie aan de UM. „Op termijn gaat dat zeker van belang zijn voor een meer patiëntgerichte inzet van behandelingen.”

Ziekteverzuim

Recent meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog dat het ziekteverzuim in ons land weer gestegen is. Dit zou voor een groot deel komen door mensen met psychische- en stress gerelateerde klachten zoals overspannenheid en depressies.