Een vijfde van de werknemers heeft mentale problemen: is jouw carrière fit?

Een vijfde van de Nederlandse werknemers kampt met mentale problemen, blijkt uit recent onderzoek van Indeed. Daarbij praat een derde van de werknemers niet met hun baas over hun mentale gesteldheid. Om te testen hoe houdbaar jouw carrière is, heeft Intermediair de Carrière Conditietest in het leven geroepen. Benieuwd hoe het er bij jou voor staat?

Ruim 1,3 miljoen werknemers in Nederland hebben last van burn-out gerelateerde klachten, bleek eind vorig jaar al uit onderzoek van TNO. Ook bleek vorige week uit cijfers van het CBS dat het ziekteverzuim onder werknemers eind 2022 bijna net zo hoog was als in 2000: het jaar met het hoogst gemeten ziekteverzuim ooit in Nederland. Wat de exacte effecten van mentale gezondheidsklachten zijn op het ziekteverzuim, is vooralsnog niet bekend. In 2018 stelde het Trimbos Instituut dat 8 procent van het verzuim onder werknemers werd veroorzaakt door psychische klachten. In 2022 lag dit aantal volgens Arboned een stuk hoger: zij spreken over 28 procent.

Gevolgen van mentale klachten

Ruim 20 procent van de werknemers zegt persoonlijke plannen met regelmaat af vanwege de werkdruk, blijkt uit het onderzoek van Indeed, uitgevoerd door YouGov. Zelfs 22 procent van de werknemers geeft aan zich vaak uitgeput de voelen na een werkdag. Zo’n 6 procent van de werknemers voelt zich na iedere werkdag uitgeteld. En dat effect laat ook bij mensen in het persoonlijke leven zijn sporen na. Uit het onderzoek blijkt dat 19 procent van de werknemers daardoor minder tijd doorbrengt met familie, 17 procent is gestopt met een persoonlijke hobby en 15 procent heeft de band met dierbaren laten versloffen.

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het volgens Sara Cauwenbergh, Talent Strategy Advisor bij de grootste vacaturesite van Nederland, juist van belang om medewerkers te behouden. Een belangrijk onderdeel daarvan? Praten over de mentale gezondheid. Waar nu een derde van de werknemers de mentale gezondheid niet met de werkgever bespreekt, is dat onderdeel juist van belang om een psychologisch veilige werkomgeving te creëren, stelt Cauwenbergh.

Je totale carrière conditie

Om onder de loep te nemen hoe het eigenlijk met je eigen flexibiliteit, groeimogelijkheden en werk-privébalans is gesteld, heeft Intermediair een speciale carrière conditietest ontwikkeld. In een aantal vragen kun je zelf checken of je huidige carrière toekomstbestendig is. Een gezonde werk-privébalans met voldoende hersteltijd is belangrijk om te kunnen ontspannen, heeft dr. Van Hooff ons eerder uitgelegd. Zonder hersteltijd kunnen de belastende effecten op den duur te zwaar wegen, wat kan leiden tot mentale problemen of zelfs burn-outs.

Een andere belangrijke factor die wordt gelinkt aan onze mentale (werk)gezondheid is autonomie. Een bepaalde mate van keuzevrijheid en eigen inbreng is belangrijk om niet opgeslokt te worden door het werk. Ook dit onderdeel wordt gemeten in de test.

Daarnaast gaat leren vaak ook gepaard met ontspanning, legt Van Hooff uit. Heb je genoeg ruimte om te ontwikkelen in je werk? Dikke kans dat je arbeidsconditie dan beter is dan bij veel andere werknemers.

Weten hoe ‘fit’ je zelf bent in je huidige baan? Doe dan gauw de carrière conditietest.