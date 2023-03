Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marjolein (29) werkt in de zorg en voelt te veel werkdruk: ‘Op deze manier trek ik het niet tot mijn pensioen’

Veel mensen hebben een geromantiseerd beeld van het werken in de zorg, door bijvoorbeeld tv-series als Grey’s Anatomy. Toch is het niet alleen maar spanning, sensatie, passievolle relaties en een hoop drama. In ons land – en vele andere landen – gaat het vooral om lange uren maken met hoge werkdruk. Jonge en startende zorgmedewerkers gooien steeds vaker de handdoek in de ring. Wij spraken de 29-jarige Marjolein van der Waal, die die druk ook zeker voelt.

De jongere groep binnen zorgmedewerkers heeft het zwaar. Er wordt namelijk veel flexibiliteit van hen gevraagd, wat ervoor zorgt dat zij op veel gebieden offers moeten brengen. Daarom staakten gisteren een hoop zorgmedewerkers van verschillende ziekenhuizen in ons land.



‘Voel een hoop toenemende druk’

Zorgen voor anderen, daar komt een hoop bij kijken. Zo ook voor medisch hulpverlener Marjolein van der Waal (29). Ze is werkzaam op de spoedeisende hulp-afdeling in het Haga ziekenhuis in Den Haag en ervaart een hoop stress in haar werk. „Eerst dacht ik van niet. Ik ging ervan uit dat ik het wel aankon, maar ook ik voel zeker een hoop toenemende druk”, vertelt ze aan Metro via de telefoon. Daarbij laat ze weten dat de hoeveelheid werk de afgelopen jaren alsmaar meer is geworden en het personeel minder. „Daarom pak ik ook geregeld extra diensten op. Om mijn collega’s te kunnen helpen”, legt ze uit. Maar dat maakt de werkdruk alleen maar groter en de tijd om bij te komen kleiner.

Als dagcoördinator op de spoedeisende hulp-afdeling ligt er een hoop verantwoordelijkheid op haar schouders. Voor haar collega’s, maar vooral ook naar de patiënten toe. Het is volgens Van der Waal soms lastig om zieken de beste zorg te geven. „Er komt vaak een enorme hoeveelheid aan patiënten bij ons binnen, maar in het ziekenhuis hebben we geregeld bedden moeten sluiten vanwege een tekort aan personeel”, vertelt ze. „Dan blijven er soms dus ook mensen op de spoedeisende hulp slapen, waardoor we de volgende dag alweer beginnen met bedden die al bezet zijn. Soms is het zelfs zo druk dat onze afdeling dicht moet en er dus niemand bij kan komen.”

Betere cao hard nodig voor zorgmedewerkers

Om in het ziekenhuis te werken, moeten medewerkers veel vrije tijd opofferen. Van der Waal vertelde eerder al geregeld extra diensten te draaien, maar ze heeft voor zichzelf wel een grens getrokken in hoeveel ze wil en kán werken. „Ik ben echt een stuk minder uren gaan draaien, omdat het anders niet te doen is. Zoals met de opvang van mijn kind onder andere.” Ook haar omgeving heeft soms moeite met de grote druk van haar baan. „Die vragen me weleens waarom ik het nog doe en of het nog wel gaat zo.”

Aan de huidige situatie moet een hoop veranderen, volgens Van der Waal. „Allereerst is een betere cao echt nodig, met daarin goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo is veel personeel nu bijvoorbeeld veel geld kwijt aan reiskosten. Dat moet anders.” Ook is meer personeel nodig om ervoor te zorgen dat het huidige personeel het vol kan blijven houden. „Er is gewoon erg veel ziekteverzuim van mensen die het niet meer aankunnen en ook personeel dat helemaal stopt.”



Denken aan stoppen doet ze zelf (nog) niet, alhoewel Van der Waal wel realistisch blijft. „Op deze manier trek ik het niet tot aan mijn pensioen. Dat weet ik wel. Als de situatie niet verandert, zou ik uiteindelijk wel door willen stromen naar de ambulance bijvoorbeeld. Daar heb je altijd maar één patiënt tegelijk.” Ondanks de uitdagingen waar de sector nu voor staat, wil Van der Waal toch ook benadrukken hoe mooi het werk is. „Het is super dat je kan helpen op momenten dat het erop aankomt. In zowel mooie, als moeilijke tijden.”