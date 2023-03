Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De klok is weer een uur vooruit gegaan: dit kan je doen om jonge kinderen te helpen met slapen

Een uurtje minder slaap, maar wel een uurtje langer licht. Vannacht is de klok weer 60 minuten vooruit gegaan en daarmee is de zomertijd begonnen. De één merkt er amper iets van, maar anderen kunnen behoorlijk ontregeld raken van deze plotselinge verandering. Zo ook kinderen. Dit zijn de effecten en wat je er als ouder aan kunt doen.

Ieder jaar verzetten we tweemaal de klok. In het voorjaar en in het najaar. Veel Nederlanders hebben overigens het liefst maar één tijd, zo bleek onlangs uit onderzoek. Afgelopen nacht ging de klok een uur vooruit, wat er voor zorgt dat we een kortere nacht hebben gehad.

Lekker of niet lekker slapen

Voor sommigen volwassenen is het verzetten van de klok een ware nachtmerrie. Om maar even binnen de slaaptermen te blijven. Zij kunnen er verschillende slaap- en concentratieproblemen aan overhouden. Ook kinderen hebben er mee te maken. „Het verzetten van de klok heeft impact op allerlei processen in het lichaam”, vertelt baby- & kinderslaapcoach Marlin Goethals van De Slaapfee. „Het kan soms weleens zijn dat ze een week nodig hebben om daar van bij te komen. Ik zie nog niet echt enorme slaapproblematiek voorbijkomen, maar het ene kind kan er meer moeite mee hebben om in het oude ritme te komen dan een ander kind.”

Volgens Goethals zou een oorzaak kunnen zijn dat het kind nog helemaal niet moe is wanneer de bedtijd aanbreekt of andersom. De klok is dan wel een uur vooruit (of in het najaar achteruit), maar het ritme van het kind niet. „Dat kan verzet opleveren. Baby’s worden dan huilerig en overstuur. Wat er dan kan gebeuren is dat er cortisol, wat we ook wel kennen als het stresshormoon, in het lichaam vrijkomt. Dan wordt het kind alert en in slaap vallen is dan alleen maar lastiger.”

Wakkertijden

Voor ouders die al met de handen in het haar zitten zijn er gelukkig meerdere dingen die je kan proberen om je kind, en daarmee ook jezelf, te helpen. „Bij de gezinnen die ik help werk ik niet met vaste bedtijden, maar altijd met wakkertijden. Dat houdt in dat een kind maar een bepaalde periode wakker kan zijn. Hele kleine baby’s bijvoorbeeld maar 45 minuten per keer, maar wat oudere kinderen zoals peuters die kunnen al vijf tot zes uur achter elkaar wakker zijn. Als je met die tijden werkt zou het verzetten van de klok de minste impact moeten hebben, omdat je niet kijkt naar de klok zelf maar naar het natuurlijke ritme van het kind.”

Ieder kind is verschillend. Daarom zijn er meerdere dingen die je kan doen om jou kleine te helpen. „Maak de slaapkamer echt goed donker. Zo stimuleer je de melatonine-aanmaak. Het lichaam vat het donker dan op als een signaal om te gaan slapen.” Daarbij is het volgens de slaapcoach ook belangrijk dat wanneer het kind wakker is in het licht te zijn en naar buiten te gaan. Zo went het lichaam aan een goed het slaap- en waakritme.