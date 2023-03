Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Motorrijden op Bali in de ban voor toeristen door ‘wanorde en misdragingen’

Met de motor door het landschap van Bali crossen? Dat zal helaas niet meer gaan, als je toerist bent. Het Indonesische eiland is de vele ongelukken die vakantiegangers veroorzaken helemaal zat. Daarom wordt het verboden om als toerist het populaire vervoersmiddel te gebruiken.

Motors huren en rijden is bij veel toeristen op Bali enorm in trek. Zo ook bij een hoop Nederlanders. Helaas gaat dat toch al heel lang ook vaak mis. Daarom zal men nu op zoek moeten gaan naar een andere manier van transport.

Misdragingen boosdoener voor het besluit

Het nieuws valt sommige reizigers misschien rauw op het dak, maar het besluit komt niet zomaar. Gouverneur Wayan Koster geeft aan dat „wanorde en misdragingen” de reden zijn voor het voor reizigers ingrijpende besluit. Buitenlanders mogen voortaan alleen gebruikmaken van transportmiddelen die aan bepaalde normen voldoen. Volgens de politicus moet de maatregel „kwaliteit en waardig toerisme waarborgen.”

Hard rijden en een gebrek aan rijervaring zijn oorzaken voor de oplopende ongelukken. Daarnaast speelt ook alcoholgebruik een grote rol. Zo reed er een beschonken toerist afgelopen maand een lokale motorrijder aan. Het slachtoffer moest worden opgenomen in het ziekenhuis. In januari stierven twee buitenlanders nadat ze met motors op elkaar waren gebotst.

Begrip en onbegrip

Waarschijnlijk zullen lokale motorverhuurders niet staan te springen om de nieuwe maatregel. Toch wordt er ook positief gereageerd. Op Twitter laat iemand weten het „niet heel onverstandig” te vinden. „Ze noemen het een scooter, maar het is een motor van 125 cc die wel ruim 100 kilometer per uur kan rijden. De Indonesiërs groeien er mee op, maar de toeristen (meestal) niet.” Een ander schrijft: „Supergoed. Ik heb daar wat ellende gezien met toeristen.”

Ook zegt iemand dat motorrijden alleen toegankelijk zou moeten zijn voor mensen met een rijbevoegdheid. „Men moet gewoon geen motoren verhuren aan buitenlanders zonder motorrijbewijs. Ik rij al jaren rond in Azië zonder problemen.”

Verder zijn er ook mensen die vooral vinden dat bepaalde personen of groepen het verpesten voor de rest.

Motorrijden tegengaan

Hoe het verbod wordt gehandhaafd, is momenteel niet bekend. Koster heeft het ministerie van Justitie gevraagd om steun bij het laten intrekken van visa van toeristen die betrapt worden op motorrijden of op andere overtredingen, zoals illegale arbeid of misbruik maken van verblijfsvergunningen.