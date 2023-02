Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ziek na borstimplantaten: ‘Het voelt alsof mijn huid in brand staat’

De afgelopen vijf jaar hebben er ongeveer duizend mensen gemeld dat ze gezondheidsklachten hebben gekregen na het plaatsen van borstimplantaten. De meeste melders zeggen dat de klachten een groot effect hebben op hun dagelijks leven. Metro sprak met Maja (38) en Manon (24). Beiden kregen zij last van ernstige gezondheidsklachten. Bij de één liep het gelukkig relatief goed af, bij de ander is het een (heel) ander verhaal.

Borstimplantaten blijven populair, maar de gezondheidsklachten die kunnen optreden zijn echter niet bij iedereen bekend. Uit onderzoek van het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM blijkt dat de meeste vrouwen last hebben van vermoeidheid, pijn aan de gewrichten, concentratieproblemen en spierpijn. Ook werkt het geheugen soms minder goed, waardoor ze moeite hebben om op woorden te komen.

Lang thuis door gevolgen borstimplantaten

„Ik ben nu 6,5 jaar ziek thuis door de siliconen en ben na verwijdering van de prothesen steeds zieker geworden. Mijn lichaam zit vol met siliconendeeltjes”, vertelt Maja ons. „Door de jaren heen zijn mijn klachten verergerd. Het begon met een onverklaarbare huiduitslag, maar het is inmiddels gegroeid tot het mestcel activatie syndroom. Door deze aandoening krijg ik overal een allergische reactie op, terwijl ik geen aantoonbare allergieën heb. Het voelt alsof mijn huid in brand staat”, aldus Maja.

👇 Twee verschillende ziektes Breast Implant Illness is een auto-immuunziekte, waarbij je lichaam de siliconen afstoot. De borstimplantaten kunnen gaan zweten, waardoor er siliconendeeltjes in je bloedbaan terechtkomen. Het mestcel activatie syndroom is een aandoening waarbij bepaalde cellen in het lichaam, genaamd ‘mestcellen’, te actief worden en te veel histamine en andere stoffen afscheiden.

Direct klachten door siliconen

Het kan lang duren voor de klachten de kop opsteken, benadrukt het MEBI. Ongeveer twee op elke vijf klachten waren meer dan vijf jaar na plaatsing van de implantaten ontstaan. Echter kwamen voor Manon en Maja de klachten vrijwel meteen na de borstimplantatie. „Ik kreeg na acht maanden al gezondheidsklachten. Het begon eerst met vermoeidheid en ik had het continu koud. Het voelde alsof er een riem strak rondom mijn borsten zat, die mij continu naar achter trok”, omschrijft Manon. „Ik had last van paniekaanvallen en het werd op een gegeven moment zo erg dat ik niet meer alleen naar de supermarkt durfde. Uiteindelijk bleek dat ik Breast Implant Illness had.”

Breast Implant Illness na borstimplantaten

De kliniek waar Manon haar borsten heeft laten vergroten, sprak wel van verschillende bijwerkingen, maar niet over Breast Implant Illness. „Toentertijd was het ook nog geen bekende ziekte. Door Instagram ben ik erachter gekomen dat de oorzaak van mijn klachten de siliconen in mijn lijf waren”, zegt Manon.

„Na een Radar-uitzending over Breast Implant Illness herkende ik de klachten die zij omschreven. Een aantal weken later kwam het artikel over de borstimplantaten van Allergan, die ik overigens in mijn lijf had zitten. Dit gaf mij alleen maar meer bevestiging dat mijn gezondheidsklachten door de implantaten waren ontstaan”, zegt Maja. De borstimplantaten van Allergan kunnen lymfklierkanker veroorzaken, bleek uit onderzoek van de Franse inspectie voor de volksgezondheid in 2018. „Ik heb meteen alles in werking gezet om de siliconen uit mijn lichaam te krijgen.”

‘Ik leef binnen vier muren’

„Ik zag aan de siliconen dat ze er veel leger uit kwamen dan dat ze er in het begin in gingen. Sinds de borstvergroting ben ik niet meer hetzelfde. Door het mestcel activatie-syndroom kan ik niet meer naar buiten. Ik kan alleen binnen vier muren leven, met een luchtfilter”, vertelt Maja. „Ik heb een internist en we werken met symptoombehandeling, maar dat werkt niet in dit stadium van mijn ziekte. Verder is er geen behandeling die ik kan ondergaan.”

Hoe gaat het nu met Manon en Maja?

Manon en Maja hebben beiden spijt van hun keuze van borstvergroting. „Ik leef als een kasplantje in mijn eigen huis. Doordat er geen behandeling is voor mij die nog werkt, heb ik geen aangenaam vooruitzicht. Ik denk hierdoor veel aan de dood”, zegt Maja. „Achteraf gezien had ik meer onderzoek moeten doen naar de gevolgen van een borstvergroting, het heeft namelijk mijn leven verpest.”

Manon heeft na de verwijdering van de siliconen geen last meer. „Vrijwel meteen na de operatie zwakten mijn klachten af. Nu gebruik ik TikTok om andere vrouwen meer bewust te maken van de gevolgen van een borstvergroting. Ik raad het ze niet af, want het is je eigen keuze. Maar ze kunnen beter kiezen voor een borstvergroting met eigen vetcellen, oftewel lipofilling”, zegt Manon.