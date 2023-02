Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Crowdfunding gestart om Bevrijdingsfestival te redden: ‘Kabinet moet in actie komen’

Het Bevrijdingsfestival in Utrecht gaat mogelijk toch door. De organisatie liet eerder deze week weten dat het festival voor het eerst in dertig jaar om financiële redenen moet worden geschrapt. Maar er is nu een crowdfunding gestart om de gewenste 50.000 euro bij elkaar te krijgen. Mensen delen op Twitter massaal de link van de crowdfunding.

„Mensen, het kan toch niet zo zijn dat we de vrijheid juist dit jaar niet kunnen vieren in Utrecht?! Doneer voor Bevrijdingsfestival Utrecht!”, is de mening van fans van het festival. De actie is door twee trouwe bezoeksters gestart om het festival voor de stad te kunnen behouden. Ze hebben de crowdfunding voor het Bevrijdingsfestival deze week opgezet. Vrijdag waren er in het begin van de ochtend 39 donaties gedaan, waarmee ruim 1200 euro is opgehaald. Nu staat de teller al op 3000 euro, van 151 donateurs.



Mensen, het kan toch niet zo zijn dat we de vrijheid juist dit jaar niet kunnen vieren in utrecht?! Doneer voor Bevrijdingsfestival Utrecht! https://t.co/BOKWyeqdA8 — André van Schie (@andrevanschie) February 23, 2023



Laten we het #bevrijdingsfestival #Utrecht in de lucht houden! Ik heb gedoneerd, doe je mee? https://t.co/Q3jdF13uWM — Tjeerd de Boer (@TjeerddeBoer) February 22, 2023

Financiële onzekerheden voor het Bevrijdingsfestival

Het festival kampt al een aantal jaren met financiële onzekerheden. Dat heeft volgens de organisatie onder meer te maken met de nasleep van de coronacrisis, de stijgende inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt. Het Bevrijdingsfestival had wel kunnen plaatsvinden, maar de reserve is niet groot genoeg om tegenvallende inkomsten te dekken. Het weer kan hier een grote factor in zijn. „Door het slechte weer op 5 mei in 2019 kwam er onvoldoende geld binnen”, aldus de organisatie. Omdat het crowdfundingplatform 2,9 procent inhoudt op het ingezamelde bedrag, moet er in totaal 52.000 euro worden opgehaald.



Bevrijdingsfestival Utrecht gaat niet door, financieel risico te groothttps://t.co/CS6snbypyS. 😢Het begin van het einde😩 — Jan Schipper (@JanJanschipper) February 22, 2023

‘Overheid moet steentje bijdragen’

Na een aantal sombere coronajaren konden vorig jaar bevrijdingsfestivals voor het eerst als vanouds doorgaan. De feesten trokken een recordaantal bezoekers. Vorig jaar stonden we niet alleen stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij de oorlog in Oekraïne, waar een jaar later nog steeds geen einde aan is gekomen. Veel twitteraars vinden dat de overheid mee moet betalen aan het Bevrijdingsfestival, zodat het toch door kan gaan. „Bizar. Er gaan miljoenen naar allerlei projecten etc. Maar dit kan de centrale overheid niet subsidiëren”, zeggen ze.



Bizar. Er gaan miljoenen naar allerlei projecten etc. Maar dit kan de centrale overheid niet subsidiëren. Bevrijdingsfestival Utrecht afgelast na financiële problemen, meer festivals in nood https://t.co/AVFV7netEk — Naam kan niet leeg zijn. (@KraaiVlissingen) February 22, 2023



