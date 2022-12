Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wetenschappers ontdekken hoe oud het water is dat jij drinkt

Heb je ooit al een verfrissend slok gedronken en je afgevraagd hoe oud het water is dat langs je keel glijdt? Een nieuw onderzoek heeft eindelijk de antwoorden. H2o vormde zich op het zelfde moment dat het heelal zijn huidige vorm begon te krijgen.

Wetenschappers en astronomen hebben een raadsel opgelost dat de mensheid als sinds zijn ontstaan bezig houdt. Hoe oud is het water dat we drinken en hoe is de chemische materie ooit tot stand gekomen? Hier lees je trouwens hoeveel drinkwater (en dus geld) je dagelijks verspilt.

Water dat jij drinkt is miljarden jaren oud

In een recent artikel gepubliceerd in GeoScienceWorld, hebben Cecilia Ceccarelli en Fujun Ceccarelli ontdekt dat H2o een oeroude grondstof is, ontstaan via een ingewikkeld proces dat zich voltrok tijdens de schepping van het heelal.

De eerste stap, bekend als de koude fase, begon met een moleculaire wolk die bestond uit waterstof, helium, zuurstof en koolstof. Deze kwam al snel in contact met een stofkorrel die bevroor en zich aan de wolk hechtte. Hierdoor sprongen waterstofmoleculen van stofkorrel naar stofkorrel voordat ze op zuurstof terechtkwamen.

Uit deze ontmoeting ontstond waterijs. Uiteindelijk greep de zwaartekracht in en begon de materie in het centrum van de wolk samen te klonteren. Deze opeenhoping van massa in het midden van de wolk leidde tot de geboorte van een proto-ster. Door de zwaartekracht bereikten het gas en het stof in de wolk 100 Kelvin (-173 graden Celsius), wat de volgende fase inluidde: de proto-sterfase waarin het ijs door sublimatie in damp veranderde.

H2O en het heelal ontstonden tegelijk

Stap twee volgde onmiddellijk met de introductie van ‘proto-planetaire schijven’ die alles droegen wat uiteindelijk ons zonnestelsel zou worden. Daardoor veranderde de damp weer in ijs in de koudste diepten van de proto-planetaire schijf. In de laatste fase begonnen het heelal vorm te krijgen. Planeten, sterren en asteroïden werden geboren en vonden hun plaatsen in ons zonnestelsel. Tijdens dit proces ontstond H2O in zijn huidige vorm. Hieruit konden de onderzoekers afleiden dat water ruwweg 4,5 miljard jaar oud is.

Hoeveel van dit oorspronkelijke water is nu daadwerkelijk nog op aarde te vinden? De studie schat dat tussen 1 prcoent en 50 procent van onze natuurlijke waterbron afkomstig is van 4,5 miljard jaar geleden.