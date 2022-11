Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Studenten vertellen bij Beau over hun ervaringen met schurft: ‘Ik heb er echt om gehuild’

Het aantal patiënten met schurft in Nederland steeg in de afgelopen maand tot recordhoogte, zo meldde de Volkskrant deze week. Als de schurftmijt zich eenmaal onder de huid heeft genesteld, is het knap lastig om ervan af te komen. Dat weten ook studenten Cato, Charley en Gabriel. Bij Beau vertelden zij gisteravond over hun ervaring met de mijt.

Cato had drie keer schurft, Gabriel vier keer en bij Charley ging het zelfs niet meer weg…

Schurft kan ook zorgen voor psychische klachten.

„Ik vind jullie stoer, want jullie zijn alle drie schurft-slachtoffers”, begint Beau van Erven Dorens. Cato was pas zeventien toen ze voor het eerst slachtoffer werd van de mijt. „Ik heb het via mijn zus gekregen, die toentertijd in Berlijn studeerde.” De incubatietijd van schurft is ruim twee weken, waardoor de huidaandoening zich snel kan verspreiden. „Je weet voor best een lange tijd niet dat je het hebt.”

Helaas voor Cato kreeg ze nog twee keer te maken met de mijt. Het is echter niet zo dat je het sneller krijgt als je het al eens eerder hebt gehad, maar je herkent het wel sneller. „Maar hoe herken je het dan?”, vraagt Van Erven Dorens. „Het is echt jeuk van aan je nek tot aan je voeten. Op warme plekken, zoals in de douche of in bed, wordt de jeuk ook nog erger”, legt Cato uit.

Maar het is niet alleen de jeuk die zwaar is. Vaak krijgen mensen met schurft ook te maken met psychische klachten. „Je wordt heel paranoia en je bent bang om andere mensen te besmetten. Het heeft dus ook effect op je sociale contacten. Het is echt frustrerend.”

‘Het ging niet meer weg’

„Oh, ik zie jou krabben!”, merkt Van Erven Dorens ineens op. „Heb je nu iets onder de leden?”, vraagt hij aan Charley. „Nee, nee! Ik heb het maar één keer gehad, gelukkig. Ik had een jaar geleden ineens bultjes bij mijn polsen en ‘s nachts enorm veel jeuk. Dus toen ben ik het gaan op zoeken en dacht ik al vrij snel dat het schurft was.”

Na een bezoek aan de huisarts werden haar vermoedens bevestigd. „Ik heb er zo’n vijf maanden mee rondgelopen en het de hele tijd behandeld. Maar dan kwam het toch weer terug na de behandeling, omdat ik niet goed genoeg smeerde. Het ging voor een lange tijd echt niet weg.”

Gabriel maakt TikTok-video’s over schurft

Gabriel heeft zelf maar liefst vier keer te maken gehad met de mijt. „De eerste keer was een paar jaar geleden. Maar het rotte met die beesten is, dat je de eerste keer dat je het krijgt niet meteen doorhebt dat je schurft hebt. Ondertussen ga je gezellig dingen doen met je huisgenoten en voor je het weet, loop je met zijn twaalven met je ziel onder je arm naar de apotheek om zo’n crèmepje te halen. En je bent de hele tijd aan het herbesmetten in huis, dat is verschrikkelijk”, vertelt Gabriel.

Gabriel en zijn huisgenoten zijn inmiddels al een tijd schurft-vrij. „Maar voor mijn gevoel hebben één op de tien studentenhuizen op dit moment schurft.” Om te voorkomen dat het nog erger wordt, geeft Gabriel advies op TikTok. Hij werkt namelijk in een apotheek en vertelt in zijn video’s welke crèmes goed zijn en waar je de crème allemaal moet smeren. „Op het moment dat ook maar één iemand schurft heeft, ren je allemaal naar de apotheek en haal je een crème voor jezelf”, adviseert de student.

Gelukkig had Gabriel zelf er niet heel veel last van. „Ik had schurft-light”, grapt hij. Maar een huisgenoot van hem had minder geluk. „Hij had echt wonden. Wonden op zijn enkels en alles. Hij werd gewoon gek. Waarschijnlijk omdat hij te laat begon met smeren.”

Je kunt de uitzending van Beau terugkijken via RTLXL.