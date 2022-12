Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Turken in rep en roer door nieuwe Netflix-serie: ‘Groot schandaal’

Conservatief Turkije reageert als door een adder gebeten op de nieuwe Netflix-serie Pepsi, Where’s My Jet. In die serie zetten de makers de verhoudingen tussen de landen Turkije en Armenië opnieuw op scherp. En dat valt niet in goede aarde bij sommige Turken. Sommige kijkers spreken al van ‘een groot schandaal’.

Buurlanden Turkije en Armenië leven al tientallen jaren op gespannen voet naast elkaar. Aanleiding is onder andere de Turks-Armeense oorlog van ruim 100 jaar geleden. Turkse nationalisten vermoordden destijds 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs. Alhoewel Turkije zegt dat er in die oorlog inderdaad mensen zijn gedood, heeft het land een volkerenmoord altijd ontkend.

De spanningen tussen de landen worden weer opgerakeld nadat in Netflix-serie Pepsi, Where’s My Jet een gevoelige landkaart werd gedeeld.

‘Deze serie bevat een groot schandaal’

In de eerste aflevering van de serie, waarin een 20-jarige jongen probeert een vliegtuig te kopen met spaarpunten van colamerk Pepsi, is na 20 minuten een landkaart te zien. Maar daarop wordt het oostelijke deel van huidig Turkije weergegeven als Armeens grondgebied. En daarmee haalt Netflix zich de woede van veel Turken op de hals. „De serie bevat een groot schandaal”, schrijven conservatieve Turkse media, zoals Türkiye Gazetesi.

De krant schrijft verder dat veel Turken het ministerie al oproepen om sancties op te leggen aan Netflix. Ook herinneren zij eraan dat het niet de eerste keer is dat de streamingsdienst de Turkse landgrenzen niet respecteert.

Niet de eerste keer dat Netflix Turken boos maakt

„Een soortgelijk schandaal heeft zich ook voorgedaan bij de serie The SPY“, memoreert de krant. „Daarin werd het land van Turkije ook al verdeeld.” In de vierde aflevering van de serie over het leven van een agent in Syrië liet een kaart aan de muur zien dat Turkije een verdeeld land was. Ook toen kreeg Netflix de nodige kritiek te verduren van gekrenkte Turken.

Dezelfde kritiek kreeg Netflix eerder dit jaar ook toen het op een kaart in de documentaire The Most Important Events of the Second World War toonde dat een deel van het grondgebied van Turkije tot Armenië behoorde.



