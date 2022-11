Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Overgewicht: bijna helft van de Nederlanders vindt partner te dik (maar is dat ook zo?)

„Je vindt me te dik!” Die uitspraak is regelmatig te horen in vooral grappige situaties. Maar in het serieuzere leven als het om overgewicht gaat… vindt bijna de helft van de Nederlanders met een relatie dat zijn of haar partner wel wat kilo’s mag kwijtraken. Dit blijkt uit onderzoek van TrustDeals. 40 procent zegt qua uiterlijk minder z’n best te doen dan aan het begin van de relatie.

Het internationale couponplatform deed onderzoek naar de mening van Nederlanders omtrent de uiterlijke verzorging van hun (potentiële) partner. Uit het onderzoek blijkt dat mannen zich veel vaker voor hun partner schamen dan vrouwen. De relatieduur is van grote invloed hoe iemand zijn/haar partner ziet. Mensen in relaties die meer dan tien jaar standhouden, ervaren de minste schaamte voor hun partner. Mensen met een relatie van één tot drie jaar het meest.

Minder aantrekkingskracht door overgewicht

Verliefdheid kan verblinden, vooral met een roze bril op. Een kwart van de Nederlanders geeft aan minder aantrekkingskracht te voelen voor zijn of haar wederhelft ten opzichte van het begin van de relatie. Meer dan de helft van deze groep geeft aan dat de verliefdheid een stuk minder is geworden. Een van de oorzaken hiervoor is het veranderen van het uiterlijk. 47 procent geeft aan dat hun partner aangekomen is in gewicht en hierdoor minder aantrekkelijk is geworden (zeven verrassende trucs tegen overgewicht kun je hier trouwens lezen). Het zijn echter meerdere factoren die hiervoor zorgen. Want in het onderzoek wordt ook regelmatig gesproken over verandering in het gedrag.

De grootste afknappers

Tijdens de relatie knappen geliefden regelmatig op hun partner af. Een onverzorgd gebit doet wat dat betreft ‘goede zaken’ in het klassement en staat aan kop. Roken staat op de tweede plek. Opvallend is dat vooral mannen aangeven roken een grote afknapper te vinden. Na een slecht gebit en roken komt overgewicht op de derde plek van grootste no-go’s.

Wanneer de roze bril afgaat

De zogenaamde honeymoon-fase gaat volgens het merendeel van de respondenten binnen een jaar over. Ruim een kwart zegt dat de fase, waarin je helemaal hoteldebotel met elkaar bent, nooit verdwijnt. Toch is niet iedereen het hier mee eens. Ruim één op de tien Nederlanders zegt dat die honeymoon al na drie maanden over is. Het opvallende hieraan is dat vooral mannen zich hier in kunnen vinden.

😐 Hebben Nederlanders overgewicht? De vraag boven dit kader kan alleen maar beantwoord worden met ‘ja, nou en of’. In 2021 had precies 50 procent van de Nederlanders overgewicht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de genoemde 50 procent kampte 14 procent met ernstig overgewicht, 36 procent met ‘matig’.

Oosterburen minder kritisch over geliefde

Hetzelfde onderzoek is ook in Duitsland uitgezet en wat blijkt: ons buurland is een stuk minder kritisch over hun partners. In Duitsland vindt slechts een kwart van de inwoners overgewicht onaantrekkelijke en dat zijn of haar geliefde wel wat kilo’s kwijt mag raken. In Nederland geldt dit dus voor veel meer mensen. Het merendeel van de Duitsers zegt dat ze nooit meer uit de honeymoon-fase komen, terwijl de meeste Nederlanders zeggen dat het na een jaar wel klaar is. Als het gaat om de grootste afknappers zijn de landen gelijkgestemd: een onverzorgd gebit en roken zijn de absolute tegenvallers.