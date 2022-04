Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7 verrassende trucs tegen overgewicht, gestaafd door onderzoek

Met de zomer in aantocht sta je vast weleens voor de spiegel, terwijl je tegen jezelf zegt dat je moet afvallen. We gaan je hier geen diëten tippen, maar wel een verrassende trucs tegen overgewicht. Allemaal gestaafd door onderzoek.

We zeggen het er maar weer even bij: er is meer dan een perfect lichaam. Wees tevreden met jezelf, en streef geen surrealistische gezondheidsidealen na. Aan de andere kant: serieus overgewicht is ongezond. Wacht niet te lang met de strijd hiertegen, en die begint bij de huisarts of diëtist.

Verrassende trucs tijdens het afvallen

Wil je er gewoon een paar onsjes af uit ijdelheid, dan is het vrij simpel. Gezond eten, veel bewegen en meer calorieën verbranden dan dat je binnenkrijgt. En probeer voor de gein deze zeven verrassende trucs eens. Baat het niet, dan schaadt het niet, maar volgens de wetenschap spin je er garen bij.

1. Hang een spiegel op in de eetkamer

Uit onderzoek blijkt dat mensen die voor een spiegel eten, minder genieten van junkfood en daardoor ook minder consumeren. Aan de andere kant halen degenen die met hun reflecties op gezond voedsel knabbelen meer plezier uit hun groenten en voelen ze zich beter over zichzelf. Precies wat je wil tijdens het afvallen.

2. Ruim je keuken op

Je keuken opruimen is niet alleen goed tegen een overvloed aan bacteriën, maar ook tegen overgewicht. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen in een rommelige keuken meer geneigd zijn om naar ongezonde snacks, zoals koekjes, te zoeken. Ze eten ongeveer 100 calorieën meer, allemaal door junkfood, dan mensen met een opgeruimde keuken. Die kiezen eerder voor gezonde snacks, zoals wortelen.

3. Dim de verlichting

Sfeerverlichting is niet de enige reden om een ​​dimmer te installeren in je eetkamer. Zachte verlichting is goed tegen stress en volgens een onderzoek gepubliceerd in Psychological Reports moedigt gedimd licht je ook aan om minder te eten. Deelnemers die bij weinig licht dineerden, genoten tijdens de studie meer van hun maaltijden, deden er langer over om te eten en consumeerden 18 procent minder calorieën dan degenen die onder fel licht aten.

4. Ruik regelmatig aan munt

Pepermunt is traditioneel een traktatie na het eten, maar een vleugje ervan voor een maaltijd kan emotie-bunkeren en hunkering onder controle houden. Onderzoekers ontdekten jaren geleden dat mensen die om de twee uur aan munt roken, minder hongerig en meer gefocust waren dan niet-ruikers. Ook consumeerden ze 2.800 calorieën minder per week. Af en toe ruiken aan munt, al dan niet via een kopje thee, lijkt ons een kleine moeite als je wil afvallen.

5. Laat je bedienen door een slanke ober

Hoe je dit voor elkaar krijgt, moet je zelf maar uitzoeken. Maar tijdens een onderzoek onder 497 diners in 60 restaurants bleek in ieder geval dat deelnemers die bediend werden door obers met een hogere BMI vier keer meer kans hadden om een ​​dessert te bestellen. Ze bestelden ook 17 procent meer drank. Restaurants, lezen jullie mee? Dat wordt zoeken naar obers met overgewicht.

6. Ga voor contrasterende kleuren

Witte pasta met witte saus op een wit bord is een dodelijk recept met het oog op overgewicht. Een studie gepubliceerd in het Journal of Consumer Research wees uit dat mensen meer controle hebben over de portiegrootte als hun maaltijd contrasteert met de kleur van het bord. Blauw is een bijzonder krachtige tint als het gaat om het beheersen van de eetlust. Uit onderzoek in het International Journal of Obesity bleek dat deelnemers die van een bord met een blauwe rand aten, hun porties groter inschatten en bevredigender vonden. Wil je afvallen? Begin dan met blauw servies.

7. Eet met lang bestek tegen overgewicht

En in de strijd tegen overgewicht heb je volgens de wetenschap niet alleen nieuw servies nodig, maar ook nieuw bestek. Ook dit verzinnen we niet, maar als je met langer bestek eet, geniet je er meer van, neem je meer tijd tussen de hapjes door en eet je minder. Het best is om gewoon altijd te eten met stokjes, blijkt uit onderzoek.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.