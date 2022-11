Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politiecommissaris fel en nodigt Sylvana Simons uit eens een uniform aan te trekken

Sylvana Simons heeft zich de woede van een Brabantse politiecommissaris op de hals gehaald. Op LinkedIn haalt Wietske van den Broek-Muller fel uit naar de BIJ1-leider. Aanleiding voor het boze bericht is de clash tussen Simons en justitieminister Dilan Yeşilgöz.

Gisteren ging het in de Tweede Kamer over het geweld dat is gebruikt tegen mensen die in Staphorst wilden protesteren tegen Zwarte Piet. Yeşilgöz zei in het vragenuurtje dat ze het vooral aan de politie en de burgemeester vindt om te bepalen hoe wordt omgegaan met demonstraties. Daar stoorde Simons zich aan, omdat volgens haar demonstranten al tien jaar met grote regelmaat te maken krijgen met geweld. „Hetzij door de politie zelf dan wel door omstanders gefaciliteerd door de politie die niets doet.”

Politiecommissaris tegen Simons: ‘Ik vraag me af of alles goed met u gaat’

Die uitspraken stuiten de politiecommissaris tegen de borst. „Toen ik u gisteren zo hoorde schreeuwen in de Tweede Kamer vroeg ik mij af of alles wel goed met u gaat”, schrijft ze in haar bericht. „U maakte op mij een overspannen indruk. U noemde het zelf trouwens irritatie.”

Van der Broek-Muller geeft aan dat ze normaal gesproken geen behoefte voelt om te reageren op „geschreeuw en getier van Tweede Kamerleden”. Ze vertelt waarom ze deze keer een uitzondering maakt. „Met uw getier trof u mij in mijn ‘politiehart’. U trof mij ook als leidinggevende van bijna 600 medewerkers in een gebied van ruim 420.000 inwoners. U trof mij als dagelijkse beoordelaar van geweld, uitgevoerd door mijn collega’s, en u trof mij als politieagent die jarenlang zelf het schild heeft gevormd tegen allerlei soorten van geweld.”

Van der Broek-Muller nodigt Simons uit

Ze nodigt Simons uit op een dagje mee te lopen met de politie. „Graag zou ik u een uitnodiging doen om ons uniform aan te trekken en een paar diensten mee te draaien. Met name tijdens allerlei soorten demonstraties, voetbalwedstrijden en evenementen. Om vervolgens uitgescholden, bespuugd en aangevallen te worden, maar ook om soms te mogen genieten van vreedzame demonstraties, incidenten waarbij we slachtoffers redden of beschermen.”

Van der Broek-Muller voorspelt dat Simons dan zal ondervinden „dat wij, daar waar we kunnen, in zullen grijpen, maar eerst het gesprek aangaan of duidelijk waarschuwen en daarbij soms geweldsmiddelen moeten gebruiken die ons rechtens zijn toebedeeld. Ja u leest het goed: MOETEN. Denkt u nu werkelijk dat politieagenten het fijn vinden om voor de zoveelste keer geweld te moeten gebruiken?”

‘Met uw reactie stigmatiseert en polariseert u’

De politiecommissaris heeft geen goed woord over voor de reactie van Simons. „Met uw reactie stigmatiseert u, polariseert u, maakt u stemming en brengt u schade toe door midden in het hart van onze democratie onwaarheden te verspreiden”, vindt ze.

Ze geeft toe dat de politie af en toe fout gaat. „In een organisatie waar ruim 60.000 mensen werken gaat het zeker weleens mis. Ik was blij met de reactie van onze minister Dilan Yeşilgöz. Zij gaf aan dat ze het niet accepteert dat 60.000 medewerkers van de politie zo weggezet worden. Dat doe ik ook niet!”

„Wanneer trekt u het uniform aan? De koffie staat klaar”, besluit ze haar bericht.