Hilariteit om de vreemde blik van Marco van Basten: ‘Dat was geen paracetamol’

Marco van Basten zat gisteravond aan tafel bij NOS Studio WK 22 om zijn mening te geven over voetbalzaken, maar het was héél iets anders waar Twitter over duikelde. Beelden waarop de beroemde oud-voetballer te zien is met verdwaasde ogen en vreemd bewegende lippen gaan rond op sociale media en zorgen voor de nodige hilariteit. Veel mensen vragen zich grappend af of Van Basten misschien voorafgaand aan de aflevering in de ‘snoeppot’ heeft gegraaid.

Van Basten speelde in 1988 een bepalende rol bij het behalen van de Europese titel met het Nederlands Elftal en was van 2004 tot 2008 zelf bondscoach van Oranje. Tegenwoordig verdient hij zijn brood als analist.

Twitteraars liggen dubbel om Marco van Basten

Het was de immer scherpzinnige Kakhiel die zijn volgers op de bijzondere beelden wees. „Echt normaal dit”, schrijft hij er droogjes bij. „ADE was lit” en „dat was geen paracetamol”, grappen twitteraars. Een andere twitteraar heeft een nieuwe bijnaam voor de oud-coach: „MDMArco”.

Een greep uit de lollige tweets:



Ik dacht ik zeg niks maar geef ff het nummer van je dealer #VanBasten #Qatar2022 https://t.co/X1eC9QanzW — Sam (@SGK33) November 22, 2022



Van Basten luistert gefocust zullen we maar zeggen https://t.co/T29avH5Km4 — Voetbal outside (@schietnoutoch) November 22, 2022

Ook worden er grappen gemaakt over waar Van Basten dan precies aan dacht tijdens zijn ‘momentje’. Staat de thermostaat bij hem thuis misschien nog op 24 graden? Of heeft hij toch de oven aan laten staan?



Wat er echt in het hoofd van Marco van Basten omging… pic.twitter.com/6mOPK4eUU6 — woordgrapwebshop (@woordgrapwebsh1) November 22, 2022



Marco van Basten die zich live op tv beseft dat hij de thermostaat op 24 graden heeft laten staan. pic.twitter.com/JrjFeJF44j — Sidney Brandeis (@Sidhappens) November 22, 2022



Oven aan laten staan. Herkenbare blik. — Mitch (@eboyMitch) November 22, 2022



Hij denkt terug aan zijn gesprek bij DWDD aan tafel met Matthijs van Nieuwkerk… — Olaf🤘🏼 (@OlafBso) November 23, 2022

Er zijn ook mensen die er de humor niet van kunnen inzien:



Werkelijk ongeloofelijk al die opmerkingen als iemand even staart??? Het wordt er echt allemaal een stuk beter op….. — Chris Davis (@BitbullChris) November 23, 2022

Niet iedereen onder de indruk van Van Basten als analist

Over Van Bastens kunsten als analist hebben kijkers overigens ook meer dan genoeg te zeggen. „Een regelrechte aanfluiting”, vindt iemand. Journalist en schrijver Edwin Winkels is ook geen fan. „Je mag heiligen niet afvallen, maar Marco van Basten is als analist een veel minder geniale versie van Johan Cruijff. Niks voorbereiden, geen namen/spelers/ploegen kennen, roepen wat in je opkomt. JC was daar toch echt wel beter in, met zijn verdediging als geitenkaas”. Niet iedereen is het met hen eens. „Toch luister ik graag naar van Basten”, laat een twitteraar weten.



Wat fijn dat ik na 10 min al gezien heb dat Marco van Basten de toevoeging van die WK is. Ik huil van blijdschap zodra hij weer op het scherm komt. — Bloopenator (@Bloopenator) November 23, 2022



Van Basten is de AliExpress versie van Johan Cruijff — Bas Schnater (@BasSchnater) November 23, 2022



