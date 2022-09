Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat gebeurt er eigenlijk als je te veel water drinkt?

Het Voedingscentrum adviseert volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar om 1,5 – 2 liter water per dag te drinken. Voldoende vocht binnen krijgen, is immers belangrijk omdat het je spijsvertering helpt, het voert afvalstoffen in je lichaam af en het regelt je lichaamstemperatuur door bijvoorbeeld te zweten. Maar bestaat er ook zoiets als te veel water drinken?

Iets meer drinken dus om je lichaam zo goed mogelijk te helpen? Dat klinkt slim. Maar een teveel aan vocht binnen krijgen, is ook weer niet goed, waardoor je zelfs een watervergiftiging kan oplopen. Hoe werkt dat?

Wat is watervergiftiging?

Als je in korte tijd te veel water drinkt, kan je lichaam het niet kwijt raken. Hierdoor kan je waterintoxicatie krijgen, ook wel watervergiftiging. Als je te veel drinkt, wordt je bloed te dun door het tekort aan natrium (zout) in je lichaam. Hierdoor wordt het evenwicht tussen de hoeveelheid natrium buiten en binnen de lichaamscellen verstoord.

Vocht uit het bloed kan in de omliggende weefsels dringen waardoor die gaan opzwellen, bijvoorbeeld de hersencellen. Als dit gebeurt, kom je in een levensbedreigende situatie terecht.

Symptomen van een watervergiftiging

Hoe merk je of iemand of jijzelf watervergiftiging heeft? Veel voorkomende symptomen zijn:

Opzwellende handen en voeten

Misselijkheid en braken

Hoofdpijn

Verwardheid

Slaperigheid

In heel ernstige gevallen kan je een epilepsieaanval krijgen, bewustzijn verliezen of in coma raken met soms de dood tot gevolg.

Manieren waarop je te veel water binnen kan krijgen

Een watervergiftiging is dus serieus, maar hoe loop je het op? Er zijn twee manieren waarop je watervergiftiging kunt krijgen:

Te veel water binnenkrijgen

Als je dus te veel water binnenkrijgt. Dit kan al gebeuren bij 3 liter water binnen een uur. Voorbeelden hiervan zijn bij extreme lichamelijke inspanning zoals een marathon of triatlon maar ook als je bijvoorbeeld aan het detoxen bent met soep of kruidentheeën.

Als je vocht vast houdt

Maar ook als je te veel vocht vasthoudt en het zich ophoopt omdat je lichaam al het vocht niet kan afvoeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je nieren minder goed functioneren, maar ook als je bijvoorbeeld drugs zoals xtc gebruikt.

Zoals eigenlijk met alles geldt, is te veel nooit goed. Houd dus ongeveer 2 liter per dag vocht als de norm aan. Als je extreme inspanningen levert, kan een sportdrank met elektrolyten en suikers een oplossing bieden om niet te veel te drinken.

Als je suikerziekte hebt of nierfalen, kun je met je huisarts bespreken hoeveel vocht voldoende is voor jou.